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ГМК 40 минут назад

Ахметов и Новинский получат 26,7 млрд грн дивидендов от своего металлургического бизнеса

За счет сырьевого суперцикла и высоких цен на руду и сталь "Метинвест" существенно увеличил прибыль в 2020 году

Фото: Метинвест Фото: Метинвест
Фото: Метинвест

Компания Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест" выплатит 26,7 млрд дивидендов по итогам работы в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на систему раскрытия данных Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка.

 Так, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича направит на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли 11,004 млрд гривен, металлургический комбинат "Азовсталь" 7,717 млрд гривен, Днепровский коксохимический завод — 1,773 млрд гривен. Издание сообщает, что такое решение было принято на собрании акционеров 13 сентября.

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 При этом ранее решение направить часть прибыли на выплату дивидендов было принято еще на двух предприятиях "Метинвеста". Так, Авдеевский коксохимический завод выплатит 2,365 млрд гривен дивидендов, а "Запорожкокс" — 3,866 млрд гривен. Таким образом, суммарно 5 предприятий "Метинвеста" выплатят акционерам 26,7 млрд гривен.

Напомним, с конца прошлого года на мировых рынках активно начали расти цены на сырьевые товары, это продолжается и по сей день. Летом наблюдался рост цен на железную руду на азиатских рынках. В Китае цены на ЖРС превышали 200 долларов за тонну, однако позже цены начали проседать и в конце августа цена составила 136 долларов за тонну.

В связи с высоким спросом на железную руду и сталь компания Ахметова и Новинского "Метинвест" в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличила чистую прибыль на 56%, до 526 млн долларов. EBITDA компании (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2020 увеличилась на 82%, до 2,2 млрд долларов.

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