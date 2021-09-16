Ахметов и Новинский получат 26,7 млрд грн дивидендов от своего металлургического бизнеса

Компания Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест" выплатит 26,7 млрд дивидендов по итогам работы в 2020 году. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на систему раскрытия данных Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка.

Так, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича направит на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли 11,004 млрд гривен, металлургический комбинат "Азовсталь" 7,717 млрд гривен, Днепровский коксохимический завод — 1,773 млрд гривен. Издание сообщает, что такое решение было принято на собрании акционеров 13 сентября.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом ранее решение направить часть прибыли на выплату дивидендов было принято еще на двух предприятиях "Метинвеста". Так, Авдеевский коксохимический завод выплатит 2,365 млрд гривен дивидендов, а "Запорожкокс" — 3,866 млрд гривен. Таким образом, суммарно 5 предприятий "Метинвеста" выплатят акционерам 26,7 млрд гривен.

Напомним, с конца прошлого года на мировых рынках активно начали расти цены на сырьевые товары, это продолжается и по сей день. Летом наблюдался рост цен на железную руду на азиатских рынках. В Китае цены на ЖРС превышали 200 долларов за тонну, однако позже цены начали проседать и в конце августа цена составила 136 долларов за тонну.

В связи с высоким спросом на железную руду и сталь компания Ахметова и Новинского "Метинвест" в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличила чистую прибыль на 56%, до 526 млн долларов. EBITDA компании (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в 2020 увеличилась на 82%, до 2,2 млрд долларов.