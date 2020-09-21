Алена Дегрик Шевцова выиграла суд о защите чести и деловой репутации против ИА "Главком"

Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации у информационного агентства "Главком" (сайт glavcom.ua), издателем которого является ООО "Украинские медийные системы", а также блогера Алексея Голобуцкого, разместившего статью на этом сайте в прошлом году. Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева 16 сентября 2020 года.

Интересы проигравших ответчиков (ООО "Украинские медийные системы" и Алексея Голобуцкого) в суде представлял адвокат Маси-Мустафа Найем, который проиграл в том числе громкое дело своего родного брата, на которого якобы напали несколько человек в 2018 году.

Суд признал недостоверной информацию, распространенную ООО "Украинские медийные системы" и блогером Голобуцким Алексеем Петровичем 14 августа 2019 года на сайте glavcom.ua под заголовком "Про цькування журналістів одним із керівників Нацполіції Шевцовим і його дружиною Дегрик". В том числе, суд признал недостоверными утверждения в указанной статье о якобы причастности Алены Дегрик Шевцовой к работе незаконных онлайн-казино и финансировании террористов на Донбассе, травле журналистов, махинаций с реестрами недвижимости, фигурировании ее компании в уголовных делах и другую неправдивую информацию.

Суд обязал Алексея Голобуцкого и ООО "Украинские медийные системы" в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть размещенную в статье информацию на сайте glavcom.ua и, в частности, те утверждения в статье, которые порочат честь и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой и ее супруга Евгения Шевцова.

Кроме того, суд обязал ответчиков выплатить Алене Дегрик Шевцовой судебный сбор.

Другие судебные дела по защите деловой репутации, которые выиграла Алена Дегрик Шевцова:

• Июль 2020 года — Алена Дегрик Шевцова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации у интернет-издания Mind.ua, издателем которого является ООО "Фьючер Медиа".

• Июль 2020 года — представители ООО "Европейская медиа группа" (интернет-издание "Апостроф") не смогли обжаловать в Киевском апелляционном суде решение Шевченковского районного суда Киева о признании недостоверной информации, размещенной в нескольких статьях на сайте "Апострофа" (apostrophe.ua), которые касались главы финансовой компании "Леогейминг Пей" Алены Дегрик Шевцовой и членов ее семьи. Неправдивая информация была удалена с сайта.

• Февраль 2020 года — победа в судебном процессе о защите чести, достоинства и деловой репутации у сайта blackmark.club. Соответствующее решение принял Киевский районный суд города Одессы 10 февраля 2020 года.

• Январь 2020 года — Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у интернет-издания "Апостроф" (apostrophe.ua), которое принадлежит ООО "Европейская медиа группа", который также размещал неправдивую информацию, порочащую деловую репутацию. Представители "Апострофа" подали апелляцию, однако в июле 2020 года проиграли и ее: Киевский апелляционный суд 7 июля 2020 года оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшись удовлетворить жалобу ООО "Европейская медиа группа".

• Сентябрь 2019 года — Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у издания "Народная Правда", которое в итоге удалило все неправдивые материалы.

• Март 2019 года — победа в суде у блогера Алексея Комахи. Такое решение принял Фастовский городской суд Киевской области. Прецедентом для иска и разбирательства стал также пост в Facebook на странице Алексея Комахи, который порочил имя и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой.