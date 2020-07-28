Алена Дегрик Шевцова выиграла суд о защите чести и деловой репутации против сайта Mind.ua

Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации у интернет-издания Mind.ua, издателем которого является ООО "Фьючер Медиа". Соответствующее решение принял Подольский районный суд г. Киева от 9 июля 2020 года, сообщает UA.news.

Суд обязал ООО "Фьючер Медиа" на протяжении 5 дней изъять информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой. Также суд обязал Mind.ua опровергнуть указанную информацию в статье от 19 февраля 2019 года путем размещения опровержения на веб-сайте Mind.ua под заголовком "Опровержение: …" в течении 5 дней с момента вступления решения в законную силу.

Также суд обязал взыскать с ООО "Фьючер Медиа" судебный сбор в пользу Алены Дегрик Шевцовой.

Другие судебные дела по защите деловой репутации, которые выиграла Алена Дегрик Шевцова:

• Март 2019 года — победа в суде у блогера Алексея Комахи. Такое решение принял Фастовский городской суд Киевской области. Прецедентом для иска и разбирательства стал также пост в Facebook на странице Алексея Комахи, который порочил имя и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой.

• Сентябрь 2019 года — Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у издания "Народная Правда", которое в итоге удалило все неправдивые материалы.

• Январь 2020 года — Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у интернет-издания "Апостроф" (apostrophe.ua), которое принадлежит ООО "Европейская медиа группа", который также размещал неправдивую информацию, порочащую деловую репутацию. Представители "Апострофа" подали апелляцию, однако в июле 2020 года проиграли и ее: Киевский апелляционный суд 7 июля 2020 года оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшись удовлетворить жалобу ООО "Европейская медиа группа".

• Февраль 2020 года — победа в судебном процессе о защите чести, достоинства и деловой репутации у сайта blackmark.club. Соответствующее решение принял Киевский районный суд города Одессы 10 февраля 2020 года.