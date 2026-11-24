В опорных "пунктах незламності" Киева подготовили более 5370 спальных мест, а при необходимости их количество могут дополнительно увеличить. Локации рассчитаны на одновременное пребывание более 25 800 жителей, включая маломобильные граждане.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Всего в столице утвердили 101 опорный "пункт незламності", которые способны одновременно принять более 25 800 человек. В департаменте уточнили, что в случае необходимости сеть таких локаций будет расширена.

В частности, в Деснянском районе по результатам мониторинга ресурсного обеспечения уже подготовили к переводу в статус опорных еще 9 "пунктов незламності" районной сети.

Опорные "пункти незламності" предназначены для временного пребывания жителей в случае длительного прекращения или нарушения работы систем жизнеобеспечения города более 48 часов.

Воспользоваться ими могут также маломобильные граждане и люди с особыми потребностями.

Как сообщалось ранее, строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области задержалось из-за нехватки финансирования, несвоевременной передачи строительных площадок, мобилизации работников и регулярных воздушных тревог. Стоимость проектов по выводам государственной экспертизы составила почти 2,4 млрд грн, тогда как фактически на работы было направлено значительно меньше средств.