В опорних пунктах незламності Києва підготували понад 5370 спальних місць, а за потреби їхню кількість можуть додатково збільшити. Локації розраховані на одночасне перебування понад 25 800 мешканців, включно з маломобільними громадянами.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на відповідь Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Загалом у столиці затвердили 101 опорний пункт незламності, які здатні одночасно прийняти понад 25 800 людей. У департаменті уточнили, що в разі потреби мережу таких локацій розширять.

Зокрема, у Деснянському районі за результатами моніторингу ресурсного забезпечення вже підготували до переведення у статус опорних ще 9 наявних пунктів незламності районної мережі.

Опорні пункти незламності призначені для тимчасового перебування мешканців у разі тривалого припинення або порушення роботи систем життєзабезпечення міста понад 48 годин.

Скористатися ними можуть також маломобільні громадяни та люди зі спеціальними потребами.

Як повідомлялося раніше, будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київської області затрималося через нестачу фінансування, несвоєчасну передачу будівельних майданчиків, мобілізацію працівників і регулярні повітряні тривоги. Вартість проєктів за висновками державної експертизи становила майже 2,4 млрд грн, тоді як фактично на роботи спрямували значно менше коштів.