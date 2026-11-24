В Киеве прекратили работу шести подпольных игорных заведений, работавших в арендованных помещениях без лицензий. Во время обысков правоохранители изъяли более 400 единиц техники и наложили арест на недвижимость площадью более 300 кв. м.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Как работала сеть

Нелегальные заведения работали в Деснянском и Святошинском районах столицы. Для их работы организаторы использовали нежилые помещения, которые, по предварительным данным, арендовали на подставных лиц. Внутри обустроили десятки игровых мест, где посетители получали доступ к азартным играм через компьютеры со специальным программным обеспечением. Лицензий на проведение такой деятельности заведения не имели.

Результаты обысков и арест имущества

В течение сентября 2026 детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве провели четыре обыска по адресам подпольных залов. В ходе следственных действий изъяли более 400 единиц техники и оборудования: моноблоки, мониторы, системные блоки, мебель и другой инвентарь, который использовался для организации игр.

Кроме того, в рамках расследования суд наложил арест на четыре нежилых помещения общей площадью более 300 кв. м, где проводились азартные игры.

По данным БЭБ, досудебное расследование продолжается по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Детективы устанавливают всех людей, имеющих отношение к созданию и работе этой сети.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино, по которой прошло более 5 миллиардов гривен. Организаторами выступили два гражданина РФ и гражданка Украины, которые привлекли к работе еще семерых украинцев.