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PlayCity заказало вторую очередь госсистемы онлайн-мониторинга азартных игр: что предусмотрено
Регулятор PlayCity подписал соглашение с компанией Kitsoft о разработке второй очереди госсистемы онлайн-мониторинга азартных игр (ГСОМ). Новый функционал позволит государству видеть все внутренние процессы игры – от внесения средств и размера ставки до выплаты выигрыша.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба PlayCity.
Что будет контролировать система
Первая очередь ГСОМ, которую в апреле 2026 года запустили в тестовую эксплуатацию, собирает данные о финансовых операциях организаторов: принятие ставок, выплаты выигрышей, возврат средств и другие транзакции.
Вторая очередь должна расширить мониторинг. Система будет собирать информацию о результатах игр и процессах внутри них. В частности, предусмотрено:
- фиксацию результатов игр;
- учет операций с игровыми заменителями гривны;
- контроль параметров и работы игровых автоматов;
- доступ к данным ГСОМ для НБУ, Госфинмониторинга, Минфина и других государственных органов;
- контроль соблюдения принципов ответственной игры
После запуска система должна включать данные о работе легального игорного рынка от внесения средств и ставки до результата игры и выплаты выигрыша.
Сколько организаторов уже подключено
По данным PlayCity , в ДСОМ интегрировались 28 из 31 лицензированного организатора азартных игр. Транзакции передаются в систему с уникальными идентификаторами, а информация об игроках поступает в обезличенном формате.
Разработку и ввод в эксплуатацию второй очереди планируется завершить в 2026 году.
Напомним, в апреле в Украине презентовали Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая будет обеспечивать полный цифровой контроль за рынком азартных игр .