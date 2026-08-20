PlayCity заказало вторую очередь госсистемы онлайн-мониторинга азартных игр: что предусмотрено

Регулятор PlayCity подписал соглашение с компанией Kitsoft о разработке второй очереди госсистемы онлайн-мониторинга азартных игр (ГСОМ). Новый функционал позволит государству видеть все внутренние процессы игры – от внесения средств и размера ставки до выплаты выигрыша.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба PlayCity.

Что будет контролировать система

Первая очередь ГСОМ, которую в апреле 2026 года запустили в тестовую эксплуатацию, собирает данные о финансовых операциях организаторов: принятие ставок, выплаты выигрышей, возврат средств и другие транзакции.

Вторая очередь должна расширить мониторинг. Система будет собирать информацию о результатах игр и процессах внутри них. В частности, предусмотрено:

фиксацию результатов игр;

учет операций с игровыми заменителями гривны;

контроль параметров и работы игровых автоматов;

доступ к данным ГСОМ для НБУ, Госфинмониторинга, Минфина и других государственных органов;

контроль соблюдения принципов ответственной игры

После запуска система должна включать данные о работе легального игорного рынка от внесения средств и ставки до результата игры и выплаты выигрыша.

Сколько организаторов уже подключено

По данным PlayCity , в ДСОМ интегрировались 28 из 31 лицензированного организатора азартных игр. Транзакции передаются в систему с уникальными идентификаторами, а информация об игроках поступает в обезличенном формате.

Разработку и ввод в эксплуатацию второй очереди планируется завершить в 2026 году.

Напомним, в апреле в Украине презентовали Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая будет обеспечивать полный цифровой контроль за рынком азартных игр .