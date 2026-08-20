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PlayCity замовило другу чергу держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор: що передбачено
Регулятор PlayCity підписав угоду з компанією Kitsoft про розробку другої черги держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ). Новий функціонал дасть змогу державі бачити всі внутрішні процеси гри — від внесення коштів та розміру ставки до виплати виграшу.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба PlayCity.
Що контролюватиме система
Перша черга ДСОМ, яку у квітні 2026 року запустили в тестову експлуатацію, збирає дані про фінансові операції організаторів: прийняття ставок, виплати виграшів, повернення коштів та інші транзакції.
Друга черга має розширити моніторинг. Система збиратиме інформацію про результати ігор та процеси всередині них. Зокрема, передбачено:
- фіксацію результатів ігор;
- облік операцій з ігровими замінниками гривні;
- контроль параметрів і роботи гральних автоматів;
- доступ до даних ДСОМ для НБУ, Держфінмоніторингу, Мінфіну та інших державних органів;
- контроль дотримання принципів відповідальної гри.
Після запуску система має охоплювати дані про роботу легального грального ринку від внесення коштів і ставки до результату гри та виплати виграшу.
Скільки організаторів уже підключено
За даними PlayCity, до ДСОМ інтегрувалися 28 із 31 ліцензованого організатора азартних ігор. Транзакції передаються до системи з унікальними ідентифікаторами, а інформація про гравців надходить у знеособленому форматі.
Розробку та введення в експлуатацію другої черги планують завершити у 2026 році.
Нагадаємо, у квітні в Україні презентували Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка забезпечуватиме повний цифровий контроль за ринком азартних ігор.