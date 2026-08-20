PlayCity замовило другу чергу держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор: що передбачено

Регулятор PlayCity підписав угоду з компанією Kitsoft про розробку другої черги держсистеми онлайн-моніторингу азартних ігор (ДСОМ). Новий функціонал дасть змогу державі бачити всі внутрішні процеси гри — від внесення коштів та розміру ставки до виплати виграшу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба PlayCity.

Що контролюватиме система

Перша черга ДСОМ, яку у квітні 2026 року запустили в тестову експлуатацію, збирає дані про фінансові операції організаторів: прийняття ставок, виплати виграшів, повернення коштів та інші транзакції.

Друга черга має розширити моніторинг. Система збиратиме інформацію про результати ігор та процеси всередині них. Зокрема, передбачено:

фіксацію результатів ігор;

облік операцій з ігровими замінниками гривні;

контроль параметрів і роботи гральних автоматів;

доступ до даних ДСОМ для НБУ, Держфінмоніторингу, Мінфіну та інших державних органів;

контроль дотримання принципів відповідальної гри.

Після запуску система має охоплювати дані про роботу легального грального ринку від внесення коштів і ставки до результату гри та виплати виграшу.

Скільки організаторів уже підключено

За даними PlayCity, до ДСОМ інтегрувалися 28 із 31 ліцензованого організатора азартних ігор. Транзакції передаються до системи з унікальними ідентифікаторами, а інформація про гравців надходить у знеособленому форматі.

Розробку та введення в експлуатацію другої черги планують завершити у 2026 році.

Нагадаємо, у квітні в Україні презентували Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка забезпечуватиме повний цифровий контроль за ринком азартних ігор.