Китайский автопроизводитель BYD Co. ведет эксклюзивные переговоры по приобретению завода компании Ineos Automotive Ltd. во французском городе Амбах у восточной границы с Германией. В BYD заявили, что стремятся наладить на этом предприятии выпуск автомобилей, ориентированных на европейских водителей, в то время как сама Ineos в среднесрочной перспективе продолжит собирать там свои внедорожники.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Площадка в Амбахе, ранее принадлежавшая бренду Smart, является единственным заводом Ineos Automotive и выпускает внедорожники Ineos Grenadier и Quartermaster.

Владелец компании, британский миллиардер и совладелец футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф решил перенести производство в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта для бренда, чтобы избежать введенных Дональдом Трампом торговых пошлин — компания уже сформировала короткий список американских площадок с планом запустить2.

Экспансия BYD в Европе и судебные ограничения

Для BYD соглашение во Франции является частью активного наступления на европейский рынок на фоне ценовой войны в автомобильном секторе Китая — компания уже запускает производство в Венгрии, представила в Европе свой премиальный бренд Denza и планирует открывать новые заводы в регионе.

По итогам прошлого месяца регистрации автомобилей BYD и другого китайского производителя Chery Automobile в Европе выросли более чем вдвое благодаря доступным электрическим и гибридным моделям.

В то же время на прошлой неделе европейская экспансия BYD столкнулась с препятствием после того, как суд в Нидерландах временно запретил продажу кроссовера Ti7 на территории Евросоюза из-за чрезмерной схожести дизайна модели с внедорожником Defender от Jaguar Land Rover.

Сам Джим Рэтклифф основал Ineos Automotive именно после того, как Jaguar Land Rover прекратила выпуск классического Defender, назвав свою модель Grenadier в честь любимого лондонского паба, однако автомобильное направление оказалось затратным для бизнесмена из-за американских тарифов.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский автогигант BYD планирует открыть четыре завода в Европе. В долгосрочной перспективе автопроизводитель стремится закрепиться на европейском рынке и отвечать новым регуляторным требованиям блока по локализации производства.