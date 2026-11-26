Правоохранители разоблачили схему хищения средств на Перечинском лесохимическом комбинате в Закарпатье. Подозрение получили руководство и бухгалтер предприятия, а также двое предпринимателей из Днепра, сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, с сентября 2022 года почти четыре года комбинат ежемесячно перечислял деньги под видом оплаты несуществующих услуг:

около 250 тыс. грн — одному ФЛП за якобы уборку общежитий и прилегающей территории;

от 80 до 700 тыс. грн - другому предпринимателю за обслуживание серверов, компьютеров и ПО.

На самом деле оба исполнителя жили в Днепре, не имели наемных работников и никаких работ не проводили — общежития предприятия оставались запущенными. Несмотря на это, чиновники подписали более 100 фиктивных актов выполненных работ.

Банковские карты обоих предпринимателей хранились у бухгалтера комбината. Сразу после перечисления денег она снимала наличные деньги в банкомате на территории завода. В общем, таким образом со счетов предприятия вывели более 27,2 млн грн.

Фигурантам инкриминируют служебный подлог и отмывание средств (ч. 2 ст. 366, ч. 2 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). Решается вопрос об избрании им мер и отстранении руководителей от должностей. Расследование ведут детективы БЭБ.

Ранее в суд уже передали дело в отношении должностного лица этого же комбината из-за загрязнения 1, 9 га земли в Перечине фенолами, кислотами и свинцом.

Напомним, ГНС выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.