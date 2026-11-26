Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на Перечинському лісохімічному комбінаті на Закарпатті. Підозру отримали керівництво та бухгалтерка підприємства, а також двоє підприємців із Дніпра, повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, з вересня 2022 року протягом майже чотирьох років комбінат щомісяця перераховував гроші під виглядом оплати неіснуючих послуг:

близько 250 тис. грн — одному ФОПу за нібито прибирання гуртожитків та прилеглої території;

від 80 до 700 тис. грн — іншому підприємцю за обслуговування серверів, комп'ютерів та ПЗ.

Насправді обидва виконавці мешкали у Дніпрі, не мали найманих працівників і жодних робіт не проводили — гуртожитки підприємства залишалися занедбаними. Попри це, посадовці підписали понад 100 фіктивних актів виконаних робіт.

Банківські картки обох підприємців зберігалися у бухгалтерки комбінату. Одразу після перерахування грошей вона знімала готівку в банкоматі на території заводу. Загалом у такий спосіб із рахунків підприємства вивели понад 27,2 млн грн.

Фігурантам інкримінують службове підроблення та відмивання коштів (ч. 2 ст. 366, ч. 2 та ч. 3 ст. 209 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення керівників від посад. Розслідування ведуть детективи БЕБ.

Раніше до суду вже передали справу щодо посадовця цього ж комбінату через забруднення 1,9 га землі у Перечині фенолами, кислотами та свинцем.

Нагадаємо, ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.