Европейский Союз ввел временные ограничения на импорт гибридных автомобилей из Китая и других государств на период, пока продолжается торговое расследование многолетних квот. Согласно регламенту Еврокомиссии, мероприятия будут действовать с 1 декабря по 18 июня и ограничивают поставки китайских гибридных авто в настоящее время уровнем в 191 780 машин, тогда как ввоз сверх установленных лимитов будет запрещен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Решение стало частью более жесткой торговой политики Брюсселя, который стремится сократить дефицит в торговле с Китаем, достигший в прошлом году 360 миллиардов евро (393 миллиарда долларов), и защитить собственную промышленность от резкого роста импорта.

Еврокомиссия проводит расследование, по итогам которого ограничения на гибридные авто могут закрепить на четыре года с ежегодным увеличением квоты на 6%.

Лимиты для других стран и новые торговые инструменты ЕС

Введенные защитные меры распространяются также на других крупных торговых партнеров Евросоюза, но не затрагивают государства Европейской экономической зоны, Украины и ряда развивающихся стран.

Квоты для основных экспортеров на период до 18 июня. Для Японии лимит установлен на уровне 170 889 автомобилей, для Турции – 126 320, для Великобритании – 105 402, для Южной Кореи – 67 924, а для США – 18 482 машины.

Дальнейшая защита рынка ЕС. Брюссель изучает аналогичные ограничения для химической отрасли и машиностроения, а также готовит к декабрьскому саммиту лидеров ЕС новый инструмент быстрого реагирования под предыдущим названием ReadyEU, который позволит блокировать доступ отдельных товаров и услуг на европейский рынок на 450 миллионов потребителей в ответ на торговое давление, несмотря на предупреждение Пек.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ограничит импорт китайских гибридных автомобилей до 350 тысяч в год. Эта защитная мера, согласованная с Пекином для сдерживания наплыва китайского автопрома, вступает в силу с 1 декабря.