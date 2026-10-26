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ЕС планирует ввести новые ограничения на импорт из Китая в начале 2027 года

Флаг ЕС
ЕС планирует ввести новые ограничения на импорт из Китая в начале 2027 года / Unsplash

Европейский Союз планирует применить защитные меры по сокращению импорта продукции из Китая, в частности в сферах химической промышленности, производства мебели и машиностроения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Новые ограничения могут быть введены в форме импортных или тарифных квот уже в первом квартале 2027 года. Защитные механизмы позволяют блоку ограничивать поставки в случае резкого скачка импорта, соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и будут распространяться на другие страны за пределами Европейской экономической зоны.

Таким образом, Европейская комиссия пытается сократить колоссальный торговый дефицит с Китаем, который в прошлом году достиг 360 миллиардов евро ($404 млрд) и растет более чем на 1 миллиард долларов ежедневно. Брюссель действует осторожно, стремясь поддержать собственную промышленность без провоцирования полномасштабной торговой войны и ответных мер со стороны Пекина.

"Наши предприятия призывали к действиям, и мы их услышали. Мы ответим, в частности, расширением защитных мер", — подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Механизм ограничений, переговоры и встречные уступки

Еврокомиссия стремится повторить опыт недавних ограничений по гибридным автомобилям, когда Брюссель согласовал с Пекином импортный лимит на уровне 350 тысяч машин в год с ежегодным ростом квоты на 6%. В то же время, ЕС оставляет за собой право вводить меры в одностороннем порядке, если договоренностей достичь не удастся.

Дешевые, а нередко и субсидированные товары из Китая вытесняют европейских производителей и угрожают рабочим местам в Европе. В Министерстве торговли КНР уже заявили, что блок "не должен фантазировать о извлечении выгоды путем давления" и недооценивать способность Китая отстаивать собственные интересы.

Несмотря на споры, стороны ищут компромиссы: в рамках действующих договоренностей Пекин согласился снизить пошлины на европейские автозапчасти, оливковое масло и мороженое, в то время как ЕС добивается упрощения китайских экспортных процедур для критически важных минералов и постоянных магнитов.

До середины декабря Еврокомиссия также представит инструменты быстрого реагирования, позволяющие оперативно ограничивать доступ товаров и услуг к рынку ЕС в случае торгового давления. В начале следующего года еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудит дальнейшие шаги с китайскими чиновниками.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ограничит импорт китайских гибридных автомобилей до 350 тысяч в год, причем эта защитная мера вступит в силу уже с 1 декабря.

Автор:
Максим Кольц

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