ЄС планує запровадити нові обмеження на імпорт із Китаю на початку 2027 року

Європейський Союз планує застосувати захисні заходи для скорочення імпорту продукції з Китаю, зокрема у сферах хімічної промисловості, виробництва меблів і машинобудування.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Нові обмеження можуть запровадити у формі імпортних або тарифних квот уже в першому кварталі 2027 року. Захисні механізми дозволяють блоку обмежувати постачання в разі різкого стрибка імпорту, відповідають нормам Світової організації торгівлі (СОТ) та поширюватимуться на інші країни за межами Європейської економічної зони.

У такий спосіб Європейська комісія намагається скоротити колосальний торговельний дефіцит із Китаєм, який торік досяг 360 мільярдів євро ($404 млрд) і зростає на понад 1 мільярд доларів щодня. Брюссель діє обережно, прагнучи підтримати власну промисловість без провокування повномасштабної торговельної війни та заходів у відповідь із боку Пекіна.

"Наші підприємства закликали до дій, і ми їх почули. Ми відповімо, зокрема розширенням захисних заходів", — наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Механізм обмежень, переговори та зустрічні поступки

Єврокомісія прагне повторити досвід нещодавніх обмежень щодо гібридних автомобілів, коли Брюссель погодив із Пекіном імпортний ліміт на рівні 350 тисяч машин на рік із щорічним зростанням квоти на 6%. Водночас ЄС залишає за собою право вводити заходи в односторонньому порядку, якщо домовленостей досягти не вдасться.

Дешеві, а нерідко й субсидовані товари з Китаю витісняють європейських виробників і загрожують робочим місцям у Європі. У Міністерстві торгівлі КНР уже заявили, що блок "не повинен фантазувати про отримання вигоди шляхом тиску" і недооцінювати здатність Китаю відстоювати власні інтереси.

Попри суперечки, сторони шукають компроміси: у межах чинних домовленостей Пекін погодився знизити мита на європейські автозапчастини, оливкову олію та морозиво, тоді як ЄС домагається спрощення китайських експортних процедур для критично важливих мінералів і постійних магнітів.

До середини грудня Єврокомісія також представить інструменти швидкого реагування, які дозволять оперативно обмежувати доступ товарів і послуг до ринку ЄС у разі торговельного тиску. На початку наступного року єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович обговорить подальші кроки з китайськими посадовцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС обмежить імпорт китайських гібридних автомобілів до 350 тисяч на рік, причому цей захисний захід набуде чинності вже з 1 грудня.