В октябре украинцы приобрели 7,4 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли электромобили.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Аналитики отмечают, что в течение октября украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, треть автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.

Дальше идут:

Бензиновые авто – 38%;

Гибридные – 17%;

Дизельные – 4%;

Авто с ГБО – 1%.

Самые популярные модели подержанных авто в возрасте до 5 лет.

По данным "Укравтопрома", наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y – 581 ед.; Tesla Model 3 – 375 ед.; Volkswagen Tiguan – 267 ед.; Nissan Rogue – 265 ед.; Mazda CX5 – 229 ед.; Ford Escape – 207 ед.; KIA Niro – 200 ед.; Hyundai Ioniq 5 – 173 ед.; Audi Q5 – 162 ед.; KIA EV6 – 152 ед.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.