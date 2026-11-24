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Какие б/у автомобили покупают украинцы: самые популярные модели
В октябре украинцы приобрели 7,4 тыс ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли электромобили.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Аналитики отмечают, что в течение октября украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, треть автомобилей из этого количества были в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.
Дальше идут:
- Бензиновые авто – 38%;
- Гибридные – 17%;
- Дизельные – 4%;
- Авто с ГБО – 1%.
Самые популярные модели подержанных авто в возрасте до 5 лет.
По данным "Укравтопрома", наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y – 581 ед.;
- Tesla Model 3 – 375 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 267 ед.;
- Nissan Rogue – 265 ед.;
- Mazda CX5 – 229 ед.;
- Ford Escape – 207 ед.;
- KIA Niro – 200 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 – 173 ед.;
- Audi Q5 – 162 ед.;
- KIA EV6 – 152 ед.
Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.