В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 4,7 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 22% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди новых машин наибольшим спросом пользовался Volkswagen Touareg, а среди импортируемых подержанных Renault Megane.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

По данным ассоциации, из общего количества зарегистрированных дизельных легковушек 1,2 тыс. были новыми. По сравнению с октябрем 2025 их количество сократилось на 16%.

Еще 3,5 тыс. автомобилей составляли подержанные машины, ввозимые из-за границы. В этом сегменте падение было более существенным — на 23% в годовом исчислении.

Таким образом, на импортируемые автомобили с пробегом пришлось около 74% всех дизельных легковушек, пополнивших украинский автопарк в течение месяца.

Самые новые дизельные авто

В пятерку лидеров октября вошли:

Volkswagen Touareg - 184 авто; Renault Duster - 147 авто; Toyota Land Cruiser Prado - 120 авто; Skoda Kodiaq - 114 авто; Volkswagen Tiguan - 97 авто.

Volkswagen Touareg опередил ближайшего конкурента Renault Duster на 37 автомобилей. Все пять моделей рейтинга относятся к сегменту SUV.

Самые популярные подержанные дизельные авто.

Среди импортированных легковушек с пробегом наибольшим спросом пользовались:

Renault Megane - 302 авто; Skoda Octavia - 269 авто; Nissan Qashqai - 238 авто; Volkswagen Passat - 179 авто; Hyundai Santa Fe - 161 авто.

Renault Megane опередил Skoda Octavia на 33 автомобиля, а третье место занял Nissan Qashqai.

Несмотря на сокращение пополнения автопарка дизельными машинами, автомобили остаются основной частью этого сегмента украинского авторынка.

Напомним, в сентябре 2026 года в Украине сократились регистрации дизельных автомобилей. Тогда автопарк пополнили почти 4,5 тыс. таких машин, что на 14% меньше, чем годом ранее.