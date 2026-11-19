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Дизельные автомобили теряют популярность: какие модели покупают чаще всего
В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 4,7 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 22% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди новых машин наибольшим спросом пользовался Volkswagen Touareg, а среди импортируемых подержанных Renault Megane.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
По данным ассоциации, из общего количества зарегистрированных дизельных легковушек 1,2 тыс. были новыми. По сравнению с октябрем 2025 их количество сократилось на 16%.
Еще 3,5 тыс. автомобилей составляли подержанные машины, ввозимые из-за границы. В этом сегменте падение было более существенным — на 23% в годовом исчислении.
Таким образом, на импортируемые автомобили с пробегом пришлось около 74% всех дизельных легковушек, пополнивших украинский автопарк в течение месяца.
Самые новые дизельные авто
В пятерку лидеров октября вошли:
- Volkswagen Touareg - 184 авто;
- Renault Duster - 147 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado - 120 авто;
- Skoda Kodiaq - 114 авто;
- Volkswagen Tiguan - 97 авто.
Volkswagen Touareg опередил ближайшего конкурента Renault Duster на 37 автомобилей. Все пять моделей рейтинга относятся к сегменту SUV.
Самые популярные подержанные дизельные авто.
Среди импортированных легковушек с пробегом наибольшим спросом пользовались:
- Renault Megane - 302 авто;
- Skoda Octavia - 269 авто;
- Nissan Qashqai - 238 авто;
- Volkswagen Passat - 179 авто;
- Hyundai Santa Fe - 161 авто.
Renault Megane опередил Skoda Octavia на 33 автомобиля, а третье место занял Nissan Qashqai.
Несмотря на сокращение пополнения автопарка дизельными машинами, автомобили остаются основной частью этого сегмента украинского авторынка.
Напомним, в сентябре 2026 года в Украине сократились регистрации дизельных автомобилей. Тогда автопарк пополнили почти 4,5 тыс. таких машин, что на 14% меньше, чем годом ранее.