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Дизельні авто втрачають популярність в Україні: які моделі купують найчастіше
У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,7 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових машин найбільшим попитом користувався Volkswagen Touareg, а серед імпортованих вживаних — Renault Megane.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
За даними асоціації, із загальної кількості зареєстрованих дизельних легковиків 1,2 тис. були новими. Порівняно з жовтнем 2025 року їхня кількість скоротилася на 16%.
Ще 3,5 тис. автомобілів становили вживані машини, ввезені з-за кордону. У цьому сегменті падіння було суттєвішим — на 23% у річному вимірі.
Таким чином, на імпортовані автомобілі з пробігом припало близько 74% усіх дизельних легковиків, які поповнили український автопарк протягом місяця.
Найпопулярніші нові дизельні авто
До п'ятірки лідерів жовтня увійшли:
- Volkswagen Touareg — 184 авто;
- Renault Duster — 147 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 120 авто;
- Skoda Kodiaq — 114 авто;
- Volkswagen Tiguan — 97 авто.
Volkswagen Touareg випередив найближчого конкурента Renault Duster на 37 автомобілів. Усі п'ять моделей рейтингу належать до сегмента SUV.
Найпопулярніші вживані дизельні авто
Серед імпортованих легковиків із пробігом найбільшим попитом користувалися:
- Renault Megane — 302 авто;
- Skoda Octavia — 269 авто;
- Nissan Qashqai — 238 авто;
- Volkswagen Passat — 179 авто;
- Hyundai Santa Fe — 161 авто.
Renault Megane випередив Skoda Octavia на 33 автомобілі, а третє місце посів Nissan Qashqai.
Попри скорочення поповнення автопарку дизельними машинами, вживані автомобілі залишаються основною частиною цього сегмента українського авторинку.
Нагадаємо, у вересні 2026 року в Україні скоротилися реєстрації дизельних автомобілів. Тоді автопарк поповнили майже 4,5 тис. таких машин, що на 14% менше, ніж роком раніше.