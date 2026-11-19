У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,7 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових машин найбільшим попитом користувався Volkswagen Touareg, а серед імпортованих вживаних — Renault Megane.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

За даними асоціації, із загальної кількості зареєстрованих дизельних легковиків 1,2 тис. були новими. Порівняно з жовтнем 2025 року їхня кількість скоротилася на 16%.

Ще 3,5 тис. автомобілів становили вживані машини, ввезені з-за кордону. У цьому сегменті падіння було суттєвішим — на 23% у річному вимірі.

Таким чином, на імпортовані автомобілі з пробігом припало близько 74% усіх дизельних легковиків, які поповнили український автопарк протягом місяця.

Найпопулярніші нові дизельні авто

До п'ятірки лідерів жовтня увійшли:

Volkswagen Touareg — 184 авто; Renault Duster — 147 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 120 авто; Skoda Kodiaq — 114 авто; Volkswagen Tiguan — 97 авто.

Volkswagen Touareg випередив найближчого конкурента Renault Duster на 37 автомобілів. Усі п'ять моделей рейтингу належать до сегмента SUV.

Найпопулярніші вживані дизельні авто

Серед імпортованих легковиків із пробігом найбільшим попитом користувалися:

Renault Megane — 302 авто; Skoda Octavia — 269 авто; Nissan Qashqai — 238 авто; Volkswagen Passat — 179 авто; Hyundai Santa Fe — 161 авто.

Renault Megane випередив Skoda Octavia на 33 автомобілі, а третє місце посів Nissan Qashqai.

Попри скорочення поповнення автопарку дизельними машинами, вживані автомобілі залишаються основною частиною цього сегмента українського авторинку.

Нагадаємо, у вересні 2026 року в Україні скоротилися реєстрації дизельних автомобілів. Тоді автопарк поповнили майже 4,5 тис. таких машин, що на 14% менше, ніж роком раніше.