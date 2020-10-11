АМКУ грозит компании Пинчука недопуском к тендерам на 3 года за сговор по "Укрзализныце"

Антимонопольный комитет Украины намерен дисквалифицировать принадлежащую олигарху Виктору Пинчуку компанию "Интерпайп Украина" на 3 года от участия в тендерах за сговор.

Об этом сообщает "Лига антитраста".

В частности, указано, что такое же наказание грозит еще трем обществам: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром".

Известно, что все 4 указанные компании, по информации в материале, связаны между собой через Пинчука и его группу "Интерпайп".

"Пока неизвестно, какие именно закупки попали в поле внимания АМКУ. Однако указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Prozorro, но не демонстрировали активного конкурентного соревнования", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" готовится к противоречивому тендеру на закупку колес для вагонов и бандажей на 2,4 млрд грн, которая может дать начало дефолту перевозчика. При этом журналисты предполагали, что тендеры УЗ на закупку колес и бандажей могут быть попыткой Мининфраструктуры выручить "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Как известно, "Интерпайп" — единственный в Украине производитель железнодорожных колес (бренд KLW). Производимые компанией колеса приоритетно направлялись на экспорт, для УЗ эта продукция продавалась по остаточному принципу.

Колеса, удовлетворяющие техническим требованиям УЗ, кроме "Интерпайпа" производят лишь два российских предприятия (Выксунский металлургический завод и "Евраз НТМК") и одно казахстанское (ТОО "Проммашкомплект"). Любая поставка из РФ таких колес как стратегической продукции в нынешних условиях будет заблокирована.