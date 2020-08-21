Антимонопольный комитет открыл дело против кондитерской корпорации Порошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

В АМКУ отмечают, что группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем крахмальной кукурузной патоки.

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При этом, по оценке Комитета, Roshen в течение 2018 — 2019 годов имела структурные признаки доминирующего положения на данном товарном рынке.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей — кондитерских фабрик", — говорится в сообщении.

По утверждению АМКУ, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.

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В то же время, в ходе предварительного исследования АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы.

"Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования — конкурентам на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", — констатируют в АМКУ.

В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Корпорация Roshen — один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко", две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тысяч тонн продукции в год.

Владельцы — украинский бизнесмен и политик, пятый президент Украины Петр Порошенко — 85% и Москалевский Вячеслав — 13%. В январе 2016 года Петр Порошенко сообщил о подписании договора о передаче пакета акций кондитерской корпорации Roshen в управление независимому трастовому фонду Rothschild Trust.

Напомним, в ноябре 2019 года Порошенко перерегистрировал часть корпорации Roshen — ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) — на старшего сына Алексея. Как следует из реестра, контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую ROSHEN EUROPE B V, которая владеет 85% "ЦЕКК".

ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий.