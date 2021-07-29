"Артемсіль" в 1 півріччі перевиконало план виробництва та збільшило фінансові показники

За підсумками перших шести місяців 2021 року ДП "Артемсіль" видобуло 782 тис. тонн солі, що на 5% більше планових показників. Держпідприємство з початку рока отримало 11,9 млн грн чистого прибутку, що на 31,4 млн грн перевищує аналогічний показник минулого року.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Збільшення виробничих та фінансових показників — це успіх усього колективу та ознака виходу підприємства з кризи минулих років. У наших планах продовжити роботу щодо підвищення ефективності виробництва, модернізації та оновлення обладнання підприємства, підвищення рентабельності підприємства та зростання соціального захисту працівників", — зазначила керівник ДП "Артемсіль" Вікторія Луценко.

Так, за перше півріччя підприємство переробило та відвантажило споживачам 782 тис. тонн солі, що майже на 70% перевищує аналогічний показник 2020 року. Що стосується асортименту продукції, то багатьох її видів вироблено більше, ніж торік.

За 6 місяців 2021 року на експорт було відвантажено 291 тис. тонн солі, що складає 37% від загального обсягу відвантаженої продукції. Істотно зріс експорт європейським споживачам. Збільшилися обсяги поставок в Угорщину, Польщу, Румунію, Словаччину. Також на 34% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, відвантажено споживачам на внутрішній ринок.

Завдяки збільшенню обсягів виробництва та реалізації солі, скороченню витрат ДП "Артемсіль" в першому півріччі вдалося отримати 11,9 млн грн чистого прибутку, у минулому році за цей період підприємство мало 19,4 млн грн збитку.

Важливо, що за підсумками перших 6 місяців 2021 року держпідприємство повністю виконало свої зобов’язання перед державою, перерахувавши до бюджетів різних рівнів 245 млн грн податків і зборів, що на 12 млн грн перевищує аналогічний показник минулого року.

Крім того, у 2021 році ДП "Артемсіль" розпочало новий вид діяльності та відкрило екскурсійний маршрут "Таємниці підземного соляного світу". Найближчим часом на підприємстві планується відкриття і другого туристичного об’єкта.

Збільшення виробництва та реалізації солі, зростання фінансово-економічних показників, інвестиції в оновлення обладнання, відкриття нових об’єктів є частиною комплексу заходів по "оздоровленню" підприємства, що був прийнятий наприкінці 2020 року керівником підприємства Вікторією Луценко і вже показав свою результативність.

ДОВІДКА

ДП "Артемсіль" — одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації харчової солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи, у серпні цього року ДП "Артемсіль" відзначає 140-річчя свого заснування.

Виробничі потужності ДП "Артемсіль" знаходяться в м. Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію до 16 країн світу.