Австралийско-британский металлургический гигант может закрыть завод в Исландии

Компания Rio Tinto изучает вопрос о возможном закрытии своего исландского завода ISAL из-за "исторически низких цен на алюминий", сообщает MetalTorg со ссылкой на Dow Jones.
В частности, глава отдела алюминия Rio Альф Барриос заявил, что "ISAL в настоящее время не приносит прибыли и не может конкурировать в сложных рыночных условиях из-за высоких расходов на энергию".
По информации издания, изучение вопроса позволит Rio Tinto определить жизнеспособность проекта и исследовать варианты улучшения его конкурентных позиций.
Из-за убыточности завод, на котором работает около 500 человек, уже снизил объемы производства до 85% от установленной мощности.
Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания.
Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона.
Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!