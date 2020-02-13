  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • ГМК
ГМК 20 минут назад

Австралийско-британский металлургический гигант может закрыть завод в Исландии

Завод, на котором работает около 500 человек, уже снизил объемы производства до 85% от установленной мощности

Австралийско-британский металлургический гигант может закрыть завод в Исландии Австралийско-британский металлургический гигант может закрыть завод в Исландии
Фото: Mining News

Компания Rio Tinto изучает вопрос о возможном закрытии своего исландского завода ISAL из-за "исторически низких цен на алюминий", сообщает MetalTorg со ссылкой на Dow Jones.

В частности, глава отдела алюминия Rio Альф Барриос заявил, что "ISAL в настоящее время не приносит прибыли и не может конкурировать в сложных рыночных условиях из-за высоких расходов на энергию".

По информации издания, изучение вопроса позволит Rio Tinto определить жизнеспособность проекта и исследовать варианты улучшения его конкурентных позиций.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Из-за убыточности завод, на котором работает около 500 человек, уже снизил объемы производства до 85% от установленной мощности.

Читайте также:
Главный удар по украинской металлургии нанесла не крепкая гривня — Милованов

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания.

Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса! 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коломойский зарегистрировал на Прикарпатье компанию по производству оружия — СМИ
Коломойский зарегистрировал на Прикарпатье компанию по производству оружия — СМИ
Косюк построит в Украине бульонный завод
Косюк построит в Украине бульонный завод
"Интерпайп" в 2019 увеличил продажи ж/д колес на 8% и сократил реализацию труб на 11%
"Интерпайп" в 2019 увеличил продажи ж/д колес на 8% и сократил реализацию труб на 11%
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Косюк построит в Украине бульонный завод

  2. Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

  3. Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

  4. Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)

  5. Каста избранных: в набсоветах украинских госпредприятий обнаружили миллионные зарплаты

Загрузка...