Австралийско-британский металлургический гигант может закрыть завод в Исландии

Компания Rio Tinto изучает вопрос о возможном закрытии своего исландского завода ISAL из-за "исторически низких цен на алюминий", сообщает MetalTorg со ссылкой на Dow Jones.

В частности, глава отдела алюминия Rio Альф Барриос заявил, что "ISAL в настоящее время не приносит прибыли и не может конкурировать в сложных рыночных условиях из-за высоких расходов на энергию".

По информации издания, изучение вопроса позволит Rio Tinto определить жизнеспособность проекта и исследовать варианты улучшения его конкурентных позиций.

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Из-за убыточности завод, на котором работает около 500 человек, уже снизил объемы производства до 85% от установленной мощности.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания.

Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона.