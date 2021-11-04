Автор исследования для "Стоп шлам" не знает как доказать вред экологии от НГЗ

Частный эксперт Евгений Юрченко, который по заказу общественной организации "Стоп шлам" проводил экспертизу волос жителей Николаевщины, опять не объяснил, каким образом у него оказались образцы для исследований. Об этом стало известно из его интервью изданию "Фокус".

"В Украине подобные исследования вообще не проводились. Не говоря о том, чтобы использовать их в суде. Что используется в качестве доказательств, я не могу сказать", — отметил Юрченко.

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"Стоп шлам" известна тем, что атакует Николаевский глиноземный завод, требуя заплатить членам организации за "моральный ущерб" более 9 млрд грн. Активисты привлекли к своей информационной кампании против завода эксперта Евгения Юрченко из "Киевского экспертно-исследовательского центра" (КЭИЦ). Это частная структура с уставным капиталом в 1500 грн. Проведение исследований ООО КЭИЦ — платная услуга. Заказчик должен заполнить специальную форму и гарантировать оплату по выставленному счету. После того как "Стоп шлам" оплатил услуги, эксперт заявил, что в волосах жителей сел, которые расположены вблизи НГЗ, повышенное содержание различных элементов, что приводит к опасным заболеваниям.

"На пресс-конференции, на которой объявлялся старт исследования, эксперт, сидя рука об руку с представителями "Стоп шлам", сразу же озвучил заведомо негативный результат, хотя сбор образцов только начинался. Но на прямой вопрос эксперт не смог назвать ни методику исследования, ни условия, при которых осуществлялся сбор образцов. Умалчивается эта информация и сейчас в интервью, которое появилось перед очередным судебным заседанием", — отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

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По мнению юриста, это очередная попытка повлиять на суд, манипулируя информацией о влиянии деятельности завода на экологию и здоровье. Однако в суд предоставить подтверждающие документы псевдоэкологи не смогли, в качестве доказательств подготовив только психологическую экспертизу о моральном вреде.

Это исследование Минюст признал незаконным, экспертам-психологам приостановили действие свидетельств, и сейчас они фигуранты уголовного производства о подделке документов.

Ранее сообщалось, что в отношении основателей организации "Стоп шлам" полиция расследует дело о мошенничестве при попытке завладения средствами Николаевского глинозёмного завода, а в отношении судьи, которая им помогала, следствие ведут НАБУ и ГБР.

На днях утверждения активистов о росте онкологических заболеваний в Витовском районе Николаевской области, где расположен НГЗ, были опровергнуты официальными данными облздрава. За последний год здесь количество заболевших снизилось на 43 %.