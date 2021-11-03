Откровенные фейки и манипуляции — на НГЗ ответили на обвинения активистов "Стоп шлам"

Николаевский глиноземный завод разобрал ТОП-5 мифов о работе завода. По мнению представителей НГЗ, нехватка информации позволяет псевдоактивистам распространять откровенные фейки и манипулировать данными. Как считают на предприятии, все это делается ради получения фантастической суммы в 9,2 млрд грн по иску общественной организации "Стоп шлам" о взыскании с НГЗ "морального вреда".

Об этом говорится в статье издания РБК-Украина "Фейки и реальность. Создает ли деятельность НГЗ угрозу Николаевской области".

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Как отмечается в материале, вместо доказательств в суд активисты принесли лишь психологическую экспертизу, но обвиняют завод в росте уровня онкозаболеваемости, проводят параллели с "венгерской трагедией" и отмечают значительный ущерб окружающей среде. На заводе такие действия считают частью спланированной рейдерской атаки с участием киевских юристов, экспертов и местных судей.

Один из последних фейков — влияние работы НГЗ на уровень онкологической заболеваемости среди населения Витовского района. По словам активистов, он значительно увеличился. Однако, как отмечается в публикации, данные Управления здравоохранения Николаевской ОГА свидетельствуют о другом. В частности, в Галициновской ОТГ, на территории которой находится НГЗ, показатель онкозаболеваемости на 19,3% ниже уровня заболеваемости по Витовскому району и на 11% ниже, чем в среднем по Николаевской области. Даже в целом по Витовскому району идет снижение онкозаболеваемости — в 2020 году заболело на 43% меньше людей, чем в 2019-м. А уровень заболеваемости на 100 тыс. населения — один из самых низких в Николаевской области.

На заводе подчеркивают, что шлам отнесен к самому низкому — 4 классу опасности. К аналогичной категории отходов относится, например, строительный мусор.

Что касается "венгерской катастрофы" — на НГЗ убеждены, что ее повторение в Николаевской области невозможно, ведь на производстве внедрены совершенно другие технологии. В частности, на НГЗ используют сухое складирование, которое считается более прогрессивным. На практике это участок специально обустроенного поля. На его дне — искусственная крепкая мембрана, которая предотвращает проникновение шлама в почву. Каждый слой уплотняют два 16-тонных шнекохода, изготовленных по заказу в Австралии.

"По периметру шламового поля расположены контрольные скважины наблюдения глубиной до 60 метров, а 100% территории этого шламполя оборудованы спринклерной автоматической системой пылеподавления (технология заимствована у аналогичного завода в Ирландии)", — говорится в статье.

Также избежать попадания шлама в воздух помогают водяные пушки и мобильная водяная туманообразующая установка. Зимой поверхность шламполя обрабатывается снежной пушкой, что создает защитный снежный покров, не давая шламу попадать в атмосферу.

Шламполе оборудовано системой видеонаблюдения за состоянием поверхности и оперативного реагирования, а также собственной метеостанцией, позволяющей своевременно реагировать на изменения погоды.

Ежегодно экологическая лаборатория проводит до 20 000 анализов из 500 точек комплексного мониторинга воды, воздуха, почвы.

По этой же причине на заводе исключают и влияние шлама на окружающую среду. Современные технологии, авторский контроль и замкнутый цикл водооборота — глиноземное производство полностью безопасно для окружающей среды, убеждены на НГЗ. Ведь 10 проверок Госэкоинспекции, проведенных за последние три года, не выявили нарушений в обращении со шламом.