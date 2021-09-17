Дело о "моральном вреде" НГЗ на 9,2 млрд: полиция подозревает, что экспертиза подделана

Полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в деле о попытке завладеть почти 10 млрд грн Николаевского глиноземного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

Так, правоохранители квалифицируют действия экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее эти эксперты выдали заключение о нанесении морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам", на основании которого суд вынес решение и обязал Николаевский глиноземный завод выплатить общественной организации 9,2 млрд грн.

В свою очередь Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства данных экспертов и привлекла их к дисциплинарной ответственности.

Согласно заключению комиссии, Ирхин, Левчук и Литвиненко вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов-психологов и дали заключения по вопросам права, медицины и экологии в категорической форме. В то же время они не изучали документы и не встречались с "пострадавшими" или профильными специалистами, а в исследовании использовали несуществующую методику.

Министр юстиции Украины Денис Малюська, в свою очередь, также назвал упомянутую экспертизу незаконной.

"Вывод, от которого глаза лезут на лоб. Эксперты в одном выводе, без каких-либо разговоров с пострадавшими установили общий размер морального ущерба, причиненного 1279 лицам, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого "условно-статистического" лица", — написал Малюська на своей странице в Facebook.