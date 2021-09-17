Общество 1 час назад

Дело о "моральном вреде" НГЗ на 9,2 млрд: полиция подозревает, что экспертиза подделана

На основании экспертизы, выданной киевскими экспертами, суд в Николаеве постановил Николаевскому глиноземному заводу выплатить почти 10 млрд грн неизвестной общественной организации "Стоп шлам"

Дело о "моральном вреде" НГЗ на 9,2 млрд: полиция подозревает, что экспертиза подделана Дело о "моральном вреде" НГЗ на 9,2 млрд: полиция подозревает, что экспертиза подделана

Полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в деле о попытке завладеть почти 10 млрд грн Николаевского глиноземного завода. 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

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Так, правоохранители квалифицируют действия экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее эти эксперты выдали заключение о нанесении морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам", на основании которого суд вынес решение и обязал Николаевский глиноземный завод выплатить общественной организации 9,2 млрд грн.

В свою очередь Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства данных экспертов и привлекла их к дисциплинарной ответственности.

Согласно заключению комиссии, Ирхин, Левчук и Литвиненко вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов-психологов и дали заключения по вопросам права, медицины и экологии в категорической форме. В то же время они не изучали документы и не встречались с "пострадавшими" или профильными специалистами, а в исследовании использовали несуществующую методику.

Министр юстиции Украины Денис Малюська, в свою очередь, также назвал упомянутую экспертизу незаконной.

"Вывод, от которого глаза лезут на лоб. Эксперты в одном выводе, без каких-либо разговоров с пострадавшими установили общий размер морального ущерба, причиненного 1279 лицам, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого "условно-статистического" лица", — написал Малюська на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее адвокат НГЗ заявлял о том, что судья Ленинского районного суда города Николаева Дмитрий Губницкий блокирует расследование дела о мошенничестве "Стоп шлам".

Как известно, ОО "Стоп шлам" подала иск на сумму почти 10 млрд грн о взыскании морального вреда с НГЗ от имени почти 1300 якобы членов их организации. Позже выяснилось, что личные данные людей использовали без их ведома, в организацию они не вступали и об иске ничего не знают.

Кроме того, эксперты-психологи, исследование которых стало основным доказательством в суде, не встречались ни с одним из условных потерпевших. Но это не помешало Заводскому районному суду Николаева принять решение в пользу организации "Стоп шлам". В результате разбирательств полиция открыла уголовное производство по статье "Мошенничество" в отношении общественной организации, экспертов и судей. Помимо этого, как ранее сообщалось, данной историей занялось и НАБУ, поскольку судья Ирина Боброва приняла к рассмотрению иск и вынесла решение против НГЗ без уплаты судебного сбора со стороны истца — организации  "Стоп шлам".

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