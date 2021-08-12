Экономика 30 минут назад

Арахамия назвал события вокруг НГЗ шантажом и пообещал рассказать об организаторах

Нардеп утверждает, что завод атакуют из Киева

Николаевский глиноземный завод Николаевский глиноземный завод
Николаевский глиноземный завод

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Николаевский глиноземный завод подвергается атаке шантажистов, которые привлекают к этому коррумпированных правоохранителей, и пообещал обнародовать информацию об истинных организаторах атаки на предприятие.

Об этом он написал в соцсетях, сообщают НовостиN.

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Под сообщением в Facebook одного из активистов ОО "Стоп шлам" Давид Арахамия на вопрос о его оценке действий министра юстиции Малюськи по делу НГЗ оставил комментарий: "Расцениваю, что НГЗ шантажирует группа экологических активистов (знаю об этом 100%), подключая все другие возможные ресурсы, в том числе коррумпированных силовиков".

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В ответах на другие комментарии Арахамия подчеркнул, что его задача заботиться о благополучии Николаевской области и его волнуют рабочие места и семьи.

"Скоро мы в лицах покажем этих кукловодов из Киева. Обидно, что они наших тупо втёмную используют, а те ведутся. Я приеду в город и расскажу в лицах, кто это придумал, сколько денег уже потратил, а вы мне поясните, где в этом бою интересы Николаева", — написал народный депутат.

Напомним, активисты общественной организации "Стоп шлам" добиваются взыскания с НГЗ 9,2 млрд гривен, мотивируя это моральным вредом от предприятия. В свою очередь полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей этой общественной организации.

Министр юстиции Денис Малюська назвал незаконной психологическую экспертизу, на основании которой "Стоп шлам" строит свое дело в суде. Эксперты не опросили ни одного из них и не предоставили никаких документальных доказательств экологических нарушений или расстройства здоровья.

Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Минюсте привлекла экспертов, подписавших эту экспертизу, к дисциплинарной ответственности и приостановила действие их свидетельств.

На НГЗ действия членов "Стоп шлам" неоднократно называли спланированной рейдерской атакой. Саму общественную организацию связывают с Павлом Куфтыревым.

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