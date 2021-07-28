Промышленность 1 час назад

Активисты "Стоп шлам", требующие у НГЗ 9 млрд, не смогли доказать вред завода экологии

Активисты общественной организации "Стоп шлам", которые требуют в НГЗ 9 млрд, после того, как полиция открыла уголовное производство в отношении них по статье "Мошенничество", вышли на пресс-брифинг в Киеве

Николаевский глиноземный завод Николаевский глиноземный завод
Николаевский глиноземный завод

Представители общественной организации "Стоп шлам" не смогли предоставить документальных подтверждений вредного влияния на здоровье людей и окружающую среду от работы Николаевского глиноземного завода (НГЗ).

Об этом в среду, 28 июля, стало известно во время брифинга в "Укринформ", на котором члены организации заявили о давлении.

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Они считают, что не должны отвечать на вопросы полиции, расследующей дело в отношении ОО "Стоп шлам". Организацию обвиняют в мошенничестве при попытках взыскать с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн возмещения морального вреда.

Глава "Стоп шлам" Василий Орел заявил, что члены организации не могут давать полиции показания поскольку имеют "моральные травмы".

Отвечая на вопрос журналистов о связи между деятельностью предприятия и психологическим вредом, который якобы был нанесен членам организации, представители "Стоп шлам" не смогли предоставить внятных объяснений и ввели журналистов в заблуждение, сославшись на инженерно-экологическую экспертизу, которая вообще не рассматривалась в суде.

"Эта экспертиза была использована в судебном заседании первой инстанции. И поэтому было положительное решение первой инстанции", — ответила представитель "Стоп шлам" Татьяна Тимочко.

Однако пресс-служба НГЗ обнародовала письмо, согласно которому эта экспертиза признана недействительной и отозвана экспертным учреждением, которое его проводило, по причине предоставления старых образцов. А в суде первой инстанции рассматривалась психологическая экспертиза, которую позже Минюст признал незаконной и приостановил свидетельства экспертов, которые ее подписали.

НГЗ

В НГЗ действия учредителей и активистов "Стоп шлам" считают спланированной рейдерской атакой, организованной известным экорейдером Павлом Куфтыревым.

В то же время полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей этой общественной организации.

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