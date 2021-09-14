Суд мешает расследованию дела о мошенничестве "Стоп шлам": "Включилась круговая порука"

Судья Ленинского районного суда города Николаева Дмитрий Губницкий отказал в удовлетворении шести ходатайств следователя полиции в деле о возможном мошенничестве общественной организации "Стоп шлам", которая пытается заполучить через суды 9,2 млрд грн с Николаевского глиноземного завода.

Как известно, ОО "Стоп шлам" подала иск на сумму почти 10 млрд грн о взыскании морального вреда с НГЗ от имени почти 1300 якобы членов их организации. Позже выяснилось, что личные данные людей использовали без их ведома, в организацию они не вступали и об иске ничего не знают.

Кроме того, эксперты-психологи, исследование которых стало основным доказательством в суде, не встречались ни с одним из условных потерпевших. Но это не помешало Заводскому районному суду Николаева принять решение в пользу организации "Стоп шлам". В результате разбирательств полиция открыла уголовное производство по статье "Мошенничество" в отношении общественной организации, экспертов и судей. Помимо этого, как ранее сообщалось, данной историей занялось и НАБУ, поскольку судья Ирина Боброва приняла к рассмотрению иск и вынесла решение против НГЗ без уплаты судебного сбора со стороны истца — организации "Стоп шлам".

В рамках этого расследования следователь обратился в суд Николаева за получением временного доступа к документам экспертного учреждения, самой общественной организации, налоговой, ассоциации психологов, к материалам гражданского судебного дела в рамках обычных процедур при расследовании. Но судья Дмитрий Губницкий отказал во всех ходатайствах.

"Включилась круговая порука. Это еще раз подтверждает, что правоохранительные органы на верном пути. Ведь ничего необычного или лишнего следователь не спрашивал. Стандартный набор: заключение экспертов, договоры, квитанции об оплате и тому подобное. Все это необходимо, чтобы убедиться в том, что все изложенное в нашем заявлении является правдой и "Стоп шлам" — это звено мошеннической схемы по завладению средствами завода", — заявил адвокат Владимир Ващенко, представляющий интересы НГЗ.