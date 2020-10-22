"Батькивщина" обещает добиться перерасчета платежек за отопление в пользу киевлян

Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что прохождение отопительного сезона в Киеве под угрозой, поскольку у киевлян не хватает средств оплачивать коммунальные услуги за теплоснабжение. Об этом сообщает УНИАН.

"Президент Зеленский в своем выступлении говорит о готовности к отопительному сезону и о рекордных запасах газа и угля. Но есть долги и они огромные. И, к сожалению, платежеспособность киевлян также снизилась", — заявил Кучеренко.

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Также кандидат на должность городского головы Киева от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил о недостаточном уровне оборудования домов в Киеве приборами учета тепла. И это приводит к дополнительным начислениям в платежках жителей Киева.

"Можно говорить о диджитализации и государстве в смартфоне, но в Киеве еще не весь жилой фонд оборудован приборами учета тепла и киевлянам будут выставлять счета по нормам или метрам квадратным. Многие счета вообще просто берут с потолка", — убежден Кучеренко.

Кроме того, Кучеренко провел встречу с председателем Антимонопольного комитета Украины по ситуации с незаконными начислениями в платежках киевлян от компаний "Еврореконструкция" и "Киевтеплоэнерго".

"У меня была встреча с председателем АМКУ о незаконных начислениях киевлянам от компаний "Еврореконструкция" и "Киевтеплоэнерго". АМКУ ведет расследование и я убежден, что перерасчет лишних 300 млн грн для киевлян будет сделан в пользу людей", — заявил кандидат на пост городского головы Киева от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Также Кучеренко отметил, что в выступлении президента Зеленского прозвучали мысли о необходимости проведения полного аудита государства. Кучеренко подчеркнул, что партия "Батькивщина" первой призвала провести аудит города Киева и деятельности предыдущего руководства столицы.

"Выступление президента является знаковым. Впервые прозвучал тезис о необходимости проведения полного аудита страны. Мы всегда отстаивали необходимость проведения аудита Киева. И приятно, что президент прислушался к нашей инициативе, поскольку по Киеву мы уже начали проведение такого аудита", — сообщил Кучеренко.