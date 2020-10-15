Отопительный сезон может не начаться вовремя в 45 населенных пунктах — "Нафтогаз"

Своевременный старт отопительного сезона находится под угрозой в 45 населенных пунктах из-за задолженности у 63 производителей тепла.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

При этом самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области — 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%, Ивано-Франковской области — 82%, Донецкой области — 86%.

Указано, что компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предотвратить развитие проблемы.

"Защита граждан Украины во время отопительного сезона — чрезвычайно важное дело, потому компания максимально идет навстречу всем сторонам этого процесса. При этом начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности — это запрещено законодательством Украины", — отметили в "Нафтогазе".

При этом там ожидают от производителей тепла и их учредителей ответственного отношения к своим обязательствам перед клиентами и требованиями законодательства.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, предусматривающее подачу горячей воды в систему централизованного отопления с 16 октября.