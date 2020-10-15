Кличко распорядился начать отопительный сезон в Киеве 16 октября

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, предусматривающее подачу горячей воды в систему централизованного отопления с 16 октября. Об этом он объявил на брифинге.

"Решение город принял, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам, со следующей недели придет к нам похолодание. Ночью температура опустится до +3...+5 градусам", — отметил градоначальник.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, на полный полный запуск системы отопления, охватывающей 12 тыс. домов, потребуется около недели.

При этом Кличко отметил, что подключение больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы будет происходить по отдельным заявкам их руководителей.

Мэр подчеркнул, что контролировать стабильность теплоснабжения будет специально созданная жилищно-коммунальная инспекция.

Напомним, в августе сообщалось, что коммунальщики сделали киевлянам перерасчет на 2 млн грн из-за некачественного отопления и горячего водоснабжения КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-реконструкция".