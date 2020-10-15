Энергетика 20 минут назад

Кличко распорядился начать отопительный сезон в Киеве 16 октября

Руководитель столицы распорядился включить отопление до холодов.

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, предусматривающее подачу горячей воды в систему централизованного отопления с 16 октября. Об этом он объявил на брифинге.

"Решение город принял, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам, со следующей недели придет к нам похолодание. Ночью температура опустится до +3...+5 градусам", — отметил градоначальник.

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По его словам, на полный полный запуск системы отопления, охватывающей 12 тыс. домов, потребуется около недели.

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При этом Кличко отметил, что подключение больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы будет происходить по отдельным заявкам их руководителей.

Мэр подчеркнул, что контролировать стабильность теплоснабжения будет специально созданная жилищно-коммунальная инспекция.

Напомним, в августе сообщалось, что коммунальщики сделали киевлянам перерасчет на 2 млн грн из-за некачественного отопления и горячего водоснабжения КП "Киевтеплоэнерго" и ООО "Евро-реконструкция".

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