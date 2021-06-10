Бізнес закликає не зіпсувати Бюро економічної безпеки "старими" кадрами

Представники українського бізнесу закликають пришвидшити формування Конкурсної комісії з відбору керівника Бюро економічної безпеки, а майбутніх членів Конкурсної комісії закликають "обирати "нові обличчя", які не мають "інституційної пам’яті" роботи у поточних корумпованих службах". Про це йдеться в заяві Української Ради Бізнесу, оприлюдненій у четвер.

Бізнес-асоціації — члени Української Ради Бізнесу — висловили занепокоєність ситуацією навколо створення та формування Бюро Економічної Безпеки України. "У представників бізнесу складається враження, що створюється не єдиний правоохоронний орган, який буде займатися економічними злочинами, а черговий, зі зміною вивіски, — і у бізнесу залишаться ті ж самі проблеми", — зазначають автори заяви.

"Так, на сьогоднішній день усі правоохоронні органи поки що залишаються при своїх повноваженнях. Може скластися так, що, приміром, та ж сама податкова міліція отримає нову назву. В тексті закону про СБУ із завдань служби виключили виявлення та розкриття правопорушень щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки, а от доручення чи вказівки в прикінцевих положеннях закону про Бюро економічної безпеки щодо ліквідації цих підрозділів та вивільнення їх працівників немає. Можна зробити припущення, що ці підрозділи "перекочують" до контррозвідки або до захисту національної безпеки", — йдеться в документі.

Створення єдиного органу по боротьбі із економічними злочинами, із керівництвом, яке раніше не працювало в інших правоохоронних та перевіряючих органах, було ключовою вимогою українського бізнесу у процесі багаторічної роботи над проєктом Бюро економічної безпеки, нагадують в Українській Раді Бізнесу.

Крім того, важливий проєкт змін до КПК, який би мав визначити виключну підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки, багато місяців обговорюється в Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Автори заяви наголошують: настав важливий момент — створення незалежної, відповідальної і незаангажованої Конкурсної комісії з відбору керівника Бюро, яка запустить процес його обрання.

"Зрозуміло, що від кандидатури керівника Бюро економічної безпеки України залежатиме якість нового органу. Будь-яка людина із вже існуючих корумпованих органів здатна звести нанівець всі багаторічні зусилля зі створення нового незалежного єдиного органу по розслідуванню економічних злочинів. Також актуальне питання термінів: без призначеного керівника БЕБУ не можна створити та зареєструвати орган як юридичну особу, неможливо відібрати кращі, не "заплямовані", професійні кадри".

Представники бізнесу закликають формувати керівництво Бюро економічної безпеки виключно із "нових облич", які не працювали раніше у правоохоронних та перевіряючих органах.