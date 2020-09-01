Больше $1 миллиарда: какие стартапы с украинскими корнями вошли в рейтинг самых дорогих

Аналитическая платформа CB Insights собрала все стартапы, которые оценивают больше чем в $1 млрд. В один список — "Глобальный клуб единорогов" вошли четыре компании, которые связаны с Украиной.

Об этом пишет портал MC.Today

В списке платформы CB Insights 490 стартапов со всего мира, где четыре из них основаны украинцами.

Revolut, $5,5 млрд. Финансово-технологическая компания, главный офис находится в Лондоне. Предоставляет банковские услуги. Один из сооснователей — одессит Влад Яценко. Главным продуктом Revolut является платежная карта с очень низкой комиссией по всему миру. Также компания постепенно запускает дополнительные финансовые услуги, начиная со страхования и заканчивая торговлей криптовалютами.



GitLab, $2,7 млрд. Это облачный сервис для программистов. В облаке компания может хранить программный код, чтобы команда совместно над ним работала. Ее основал украинец Дмитрий Запорожец с голландским партнером. GitLab стала первой компанией стоимостью больше миллиарда, к основанию которой причастен украинец. Сервис создавали как аналог менее удобного и устаревшего GitHub.

Grammarly, $1 млрд. Онлайн-сервис для помощи в написании текстов на английском языке. Grammarly в 2009 году основали трое украинцев: Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер. Несколько лет назад управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев оценивал Grammarly в $100 млн. С тех пор количество пользователей сервиса увеличилось в десятки раз, а сервис вырос в оценке до "единорога".

Bitfury, $1 млрд. Крупнейший за пределами Китая промышленный майнер и разработчик программного обеспечения для работы с блокчейном "Биткойна". Компанию основали украинец Валерий Небесный и латыш Валерий Вавилов. Им пришлось заложить квартиры и занимать деньги у друзей.

Кроме того, в списке есть британская онлайн-служба денежных переводов Transferwise, которую оценивают в $5 млрд. Один из офисов разработки компании находится в Черкассах.

Напомним, что украинский фонд стартапов в девятый раз выдал гранты в сумме $50 каждому.