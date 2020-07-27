Инвесткомпания Quarter Partners купила 30% акций стартапа WareTeka

Инвестиционная компания Quarter Partners Андрея Иванова купила 30% акций стартапа WareTeka.

Как сообщает пресс-служба Quarter Partners, WareTeka – единственная в Украине логистическая онлайн экосистема для малого и среднего бизнеса. Сумма сделки не разглашается.

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По информации компании, разработка позволит предприятиям малого и среднего бизнеса быстро и в необходимом объеме получать доступ к складским услугам благодаря автоматизированному процессу взаимодействия с крупными 3PL операторами.

На данный момент платформой ежемесячно пользуются около 5,6 тысяч клиентов. В числе партнеров — Logistics Plus, Raben, DB Schenker, Diad Logistics, FM Logistics, "НП Логистик".

"Как Venture Builder, совместно с командой стартапа мы создали венчурный проект, где Quarter Partners взяла на себя роль не только инвестора, но и бизнес-девелопера, оказав поддержку в разработке бизнес-модели, маркетинговой стратегии и структурировании компании. Мы верим в команду проекта и уже сейчас видим интерес к WareTeka со стороны западных венчурных фондов", — прокомментировал старший управляющий партнер Quarter Partners Денис Вальвачев.



В настоящее время момент стартап развивается на территории Украины, где уже сейчас агрегирует около 40% траффика по складской логистике. К середине осени 2020 года команда намерена нарастить этот показатель до 60%. Осенью сервис планирует выход на соседние рынки, в частности в Польшу.

"Quarter Partners мы рассматриваем как надежного партнера, способного поддержать выведение проекта на новый уровень и его тиражирование в другие страны. Экспертиза компании в развитии IT-проектов, логистике, работе на зарубежных рынках будет играть важную роль для WareTeka на текущем этапе развития", — отметил основатель сервиса WareTeka Александр Исаченко.



Quarter Partners — компания, инвестирующая в бизнес с высоким потенциалом роста для его развития и дальнейшей продажи стратегическим инвесторам. Основатель — украинский инвестор Андрей Иванов. Имеющийся портфель инвестиций: медицинский онлайн-хаб DOC.ua, Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского, девелоперская компания UDP и бизнес в возобновляемой энергетике UDP Renewables, фармацевтическая компания "Биофарма", оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", а также несколько венчурных проектов в Украине и за рубежом

Общий объем инвестиций в существующие проекты составляет $520 млн.

Напомним, предприниматели Василий Хмельницкий и Андрей Иванов достигли договоренности о разделении управления совместными инвестиционными проектами.

В частности, инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" имени Сикорского (Жуляны) будет управлять частный фонд Quarter Partners Иванова, а Хмельницкий через UFuture остается мажоритарным акционером этих компаний с правом вето.