IT и Телеком 20 минут назад

Британия потратит больше $1 млрд на создание самого мощного метеорологического компьютера

Старый Cray XC40, который использовали британские ученые, должен закончить работу в 2022 году

Британия потратит больше $1 млрд на создание самого мощного метеорологического компьютера Британия потратит больше $1 млрд на создание самого мощного метеорологического компьютера
Фото: Osman Rana/Unsplash

Британское правительство выделит около $1,6 млрд на разработку и создание метеорологического  суперкомпьютера. Его основное предназначение — прогнозировать наступление шторма, определять местность, которую с наибольшей вероятностью затопит и анализировать глобальные изменения климата. Об этом говорится на сайте британского правительства. 

Компьютер создаст "цифрового двойника" нашей атмосферы с такими данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и т.д. Новый суперкомпьютер будет находиться в распоряжение Британского Метеорологического бюро. 

"Эти инвестиции в конечном итоге обеспечат более ранние и точные сообщения об изменениях в погоде, помогут построить устойчивый мир в условиях постоянно меняющегося климата и смягчат переход Британии к экономике с низким выбросом углеродов в атмосферу", — считает исполнительный директор Метеорологического бюро, профессор Пенни Эндерсби. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сейчас у Британии уже есть суперкомпьютер — Cray XC40. Срок его эксплуатации закончится в 2022 году. Новый суперкомпьютер должен быть в 10 раз мощнее нынешнего.

Наличие такого устройства уже себя оправдало. По данным Британского правительства, крупные штормы Ciara и Dennis были предсказаны за 5 дней. Это позволило местным властям и экстренным службам подготовиться к непогоде. Также последние данные по климатическим прогнозам были использованы для того, чтобы проработать сценарии будущих наводнений и выделить финансирование на ликвидацию последствий от непогоды. 

Читайте также:
Великобритания не будет вводить безвиз для украинцев после Brexit

Примерно, $1,1 млрд финансирования будет израсходовано на создание самого суперкомпьютера. Остальное — это инвестиции в создание исследовательских центров и программного обеспечения для развития возможностей компьютера.  

Также суперкомпьютер будет использоваться университетами для разработки лекарств, развития искусственного интеллекта и других видов исследований.

Напомним, что в Британии планируют в течение следующих 15 лет полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто. На сегодняшний день на дизельные и бензиновые модели авто все еще приходится 90% продаж в Британии. 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как построить фундамент для роста своего бизнеса
Как построить фундамент для роста своего бизнеса
Немецким инвесторам нужны не няни, а независимые суды — посол
Немецким инвесторам нужны не няни, а независимые суды — посол
В Минэкономразвития рассказали, как власть привлечет $50 миллиардов инвестиций за 5 лет
В Минэкономразвития рассказали, как власть привлечет $50 миллиардов инвестиций за 5 лет
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

  2. "Я буду и дальше так делать" — глава фракции "Слуга народа" прямо под Радой нарушил ПДД

  3. В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (ФОТО)

  4. Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

  5. Газодобыча в Украине стремительно падает: почему и как реагирует "Нафтогаз"

Загрузка...