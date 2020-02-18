Британия потратит больше $1 млрд на создание самого мощного метеорологического компьютера

Британское правительство выделит около $1,6 млрд на разработку и создание метеорологического суперкомпьютера. Его основное предназначение — прогнозировать наступление шторма, определять местность, которую с наибольшей вероятностью затопит и анализировать глобальные изменения климата. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Компьютер создаст "цифрового двойника" нашей атмосферы с такими данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и т.д. Новый суперкомпьютер будет находиться в распоряжение Британского Метеорологического бюро.

"Эти инвестиции в конечном итоге обеспечат более ранние и точные сообщения об изменениях в погоде, помогут построить устойчивый мир в условиях постоянно меняющегося климата и смягчат переход Британии к экономике с низким выбросом углеродов в атмосферу", — считает исполнительный директор Метеорологического бюро, профессор Пенни Эндерсби.

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Сейчас у Британии уже есть суперкомпьютер — Cray XC40. Срок его эксплуатации закончится в 2022 году. Новый суперкомпьютер должен быть в 10 раз мощнее нынешнего.

Наличие такого устройства уже себя оправдало. По данным Британского правительства, крупные штормы Ciara и Dennis были предсказаны за 5 дней. Это позволило местным властям и экстренным службам подготовиться к непогоде. Также последние данные по климатическим прогнозам были использованы для того, чтобы проработать сценарии будущих наводнений и выделить финансирование на ликвидацию последствий от непогоды.

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Примерно, $1,1 млрд финансирования будет израсходовано на создание самого суперкомпьютера. Остальное — это инвестиции в создание исследовательских центров и программного обеспечения для развития возможностей компьютера.

Также суперкомпьютер будет использоваться университетами для разработки лекарств, развития искусственного интеллекта и других видов исследований.

Напомним, что в Британии планируют в течение следующих 15 лет полностью отказаться от бензиновых и дизельных авто. На сегодняшний день на дизельные и бензиновые модели авто все еще приходится 90% продаж в Британии.