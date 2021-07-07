Транспорт 30 минут назад

Bugatti и Rimac объединились в одну автомобильную компанию

Новая компания называется Bugatti-Rimac и будет производить как автомобили Bugatti, так и Rimac

Bugatti Veyron. Фото: Pixabay Bugatti Veyron. Фото: Pixabay
Bugatti Veyron. Фото: Pixabay

Volkswagen Group и Porsche договорились об объединении в одну компанию хорватского производителя электрических спорткаров Rimac и французского автобренда Bugatti. 

Как сообщает CNN, новая компания называется Bugatti-Rimac и будет производить как автомобили Bugatti, так и Rimac.

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Bugatti, как и Porsche, входит в концерн Volkswagen. Porsche также владеет 24% долей в Rimac, в которую она начала инвестировать с 2018 года.

В агентстве отмечают, что Porsche будет принадлежать 45% акций Bugatti-Rimac, Rimac станет владельцем оставшихся 55% акций. 

При этом, слияние компаний не означает, что Bugatti будет производить только электромобили, хотя модельный ряд в будущем будет пополнен как гибридами, так и полностью электрокарами.

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По словам основателя Rimac Мате Римака, бренды сохранят свою уникальность. Rimac будет ориентирован в первую очередь на производительность, а Bugatti — на мастерство и стиль.

Bugatti-Rimac будет базироваться в Загребе, Хорватия, недалеко от нынешней штаб-квартиры Rimac. 

Bugatti была основана в 1909 году и производила автомобили для членов королевской семьи и знаменитостей, а вскоре после Второй мировой войны закрылась. Бренд был возрожден в 1987 году и снова закрыт в 1995 году. Volkswagen воссоздал бренд Bugatti в 1990-х и начале 2000-х годов после покупки названия, логотипа и офиса. Теперь Bugatti собирает такие автомобили, как Chiron за $3 млн и Divo за $6 млн.

Хорватская компания Rimac была создана в 2009 году 21-летним Мате Римаком. Он разработал такие электромобили, как Rimac ConceptOne мощностью 1 224 лошадиных силы, из которых было произведено лишь несколько, и новые модели стоимостью $2,4 млн. До сих пор Rimac в основном специализировалась на разработке электрических трансмиссий и аккумуляторов. Среди клиентов компании — Jaguar, Aston Martin и шведский производитель суперкаров Koenigsegg.

Напомним, в мае 2019 года спортивные автомобили Bugatti Veyron, на которых ездят полицейские эмирата Дубай, включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Таким образом, Книга рекордов Гиннеса признала дубайские Bugatti Veyron самыми быстрыми полицейскими автомобилями в мире.

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