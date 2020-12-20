Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (ФОТО)

Компания Bugatti презентовала наручные часы с действующей копией двигателя от Chiron четыре новые версии со встроенным W16 и драгоценной отделкой.

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Как сообщает "Укравтопром", в апреле Bugatti и американская компания Jacob & Co. представили Chiron Tourbillon — часы с миниатюрным W16, который подвешен на "амортизаторах" вместе с часовым механизмом, запускается нажатием кнопки и имитирует работу настоящего двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

На днях автопроизводитель представил сразу четыре новые лимитированные коллекции. В первую, ограниченную 72 экземплярами, вошли хронометры с корпусом из розового золота 750-й пробы и темными титановыми деталями.

Похожую модель, но дополненную россыпью бриллиантов, выпустят в количестве 52 штук.

Далее идут часы из 18-каратного белого золота с 391 черным и белым бриллиантами и резиновым ремешком с застежкой из белого золота с 18 белыми бриллиантами. А главная модель состоит почти полностью из сапфиров.

На сегодняшний день Bugatti пока не раскрывает цены на хронометры. По инсайдерской информации, оригинальная версия, которая имеет корпус из черного закаленного титана, стоит $280 тысяч.

За такую сумму можно приобрести суперкар, например, McLaren 720S. В издании не исключают, что новые модели окажутся еще дороже.

Напомним, в июне этого года британская автомобилестроительная компания Bentley и швейцарская марка Breitling выпустили новую модель наручных часов Chronomat.

Ранее сообщалось, что компания Huawei, мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий, в первом квартале 2020 года вышла на второе место по поставкам смарт-часов.