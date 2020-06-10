Транспорт 20 минут назад

Производитель элитных авто выпустил люксовые спортивные часы

Стоимость часов составляет более 8 тысяч долларов

Фото: Bentley Фото: Bentley
Фото: Bentley

Британская автомобилестроительная компания Bentley и швейцарская марка Breitling выпустили новую модель наручных часов Chronomat.

Как сообщает "Корреспондент" со ссылкой на Bentley Motors, таким образом они отметили 17-летнее сотрудничество, пишет .

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По информации издания, впервые модель Breitling Chronomat появилась в 1984 году.

"Chronomat 1984 года занимает очень важное место в нашей современной истории. Это были часы, которые смело провозгласили, что Breitling верен своим корням. Когда большая часть промышленности сосредоточила свои усилия и энергию на кварцевых часах, Chronomat напомнил миру, что Breitling по существу изобрел современный механический хронограф. Коллекция Chronomat — это дань уважения удивительным часам, которые больше, чем какие-либо другие, возвращают нас к нашему наследию", — рассказал гендиректор Breitling Жорж Керн.

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Нынешние швейцарские часовщики выпустили обновленную модель, которая, по их мнению, является универсальными спортивными часами, с которыми можно сходить на пляж и пройтись по красной дорожке.

Диаметр корпуса 42 миллиметра, он выполнен из нержавеющей стали. Модель имеет браслет из нержавеющей стали и застежкой-бабочкой. На задней крышке из сапфирового стекла присутствует гравировка Bentley.

Chronomat можно приобрести за 8,1 тысяч долларов.

Напомним, британский автопроизводитель Bentley в рамках проекта Bentley Blower Continuation планирует воссоздать культовый Team Blower сэра Генри "Тима" Биркина.

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