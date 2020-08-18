Буксир "Витязь" не может работать в порту "Южный" (Документ)

Буксир "Витязь", который планирует работать в порту "Южный", не соответствует необходимым техническим требованиям и не может обслуживать газовозы и химовозы возле причалов №3 и 4.

К таким выводам пришла комиссия Южненского филиала Администрации Морских Портов Украины 12 августа в ходе проверки буксира, которая составила "Акт проверки буксира "Витязь" (ИМО 8724121) на соответствие критериям, относящимся к буксиру безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов и танкеров", копию которого Delo.ua передали сотрудники администрации порта "Южный".



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В акте сказано, что на судне выявлены грубейшие нарушения, которые касаются как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Кроме того, комиссия установила, что мощность "Витязя" составляет всего лишь 2500 лс, в то время, как минимальная мощность для обслуживания газовозов и химовозов должна быть 3800 лс. Сам буксир — одновинтовой, и недостаточно маневренный, поэтому может пробить борт газовоза или химовоза.

Также результаты практического тестирования систем противопожарной защиты показали неудовлетворительные результаты, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации", — говорится в акте проверки буксира.

Кроме того, согласно документу, на "Витязе" не работают единая судовая навигационная радиолокационная станция "DEССA" и судовой приемник навигационных и метеорологических предупреждений и прогнозов NAVTEX. На палубе, гидравлических насосах и в поддонах гидроцилиндров обнаружены протекания. Также отсутствует буксирная лебедка и металлический трос.

Комиссия в ходе проверки установила, что экипаж, включая капитана не владеют элементарными навыками при объявлении тревоги ("Человек за бортом", "Общесудовая тревога" и так далее), не знают характеристик судна, не умеют пользоваться дыхательными аппаратами и практически не ведут судовой журнал.

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По итогу проверки "Витязя" комиссия Южненского филиала АМПУ не рекомендует его к использованию для обслуживания газовозов и химовозов.

"Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8724121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечение) на период стоянки судов — газовозов, химовозов у ​​причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", — резюмировали члены комиссии.

Напомним, в морской торговый порт "Южный" в начале августа зашел буксир "Витязь". Он принадлежит Усть-Дунайскому МТП, но был взят в аренду фирмой "Аксон Шиппинг", за которой стоят, как пишут СМИ, бывший народный депутат Борис Козырь и Сергей Назаренко-младший, сын уволенного директора Одесского ОПЗ Сергея Назаренко. В СМИ неоднократно звучала информация о том, что "Витязь" не соответствует техническим требованиям, которые прописаны в постановлении порта для всех субъектов хозяйствования, и может стать причиной трагедии в порту.

Отметим, что морской порт "Южный" находится в непосредственной близости от многочисленных густонаселенных населенных пунктов. Поэтому организация и обеспечение безопасности в порту — стратегически важная задача как администрации морского порта Южный, АМПУ, так и Одесского припортового завода, и критично важно для Одесского региона и безопасности сотен тысяч людей.