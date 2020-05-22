Цена на газ в Европе обвалилась до нового минимума

Вчера, 21 мая, спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) упала за день сразу на 19% — с 45 до 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Минпром".

Как отмечает издание, в России газ стоит столько только в одном регионе страны — в главной газодобывающей провинции Ямало-Ненецком автономном округе (регулируемая цена для промышленности — 2 610 рублей, или $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена "на скважине".

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На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров (потеряла только за сутки 10 долларов).

Аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке отметили, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

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"Эта ситуация не может продолжаться долго. Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение. Кроме того, игроки рынка СПГ помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", — заявили специалисты.

Напомним, в декабре 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив, таким образом, срок действия договора на 10 лет — до 1 января 2030 года.