Цена на газ в Европе обвалилась до нового минимума

Вчера, 21 мая, спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) упала за день сразу на 19% — с 45 до 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Минпром".
Как отмечает издание, в России газ стоит столько только в одном регионе страны — в главной газодобывающей провинции Ямало-Ненецком автономном округе (регулируемая цена для промышленности — 2 610 рублей, или $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена "на скважине".
На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров (потеряла только за сутки 10 долларов).
Аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке отметили, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".
"Эта ситуация не может продолжаться долго. Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение. Кроме того, игроки рынка СПГ помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", — заявили специалисты.
Напомним, в декабре 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив, таким образом, срок действия договора на 10 лет — до 1 января 2030 года.