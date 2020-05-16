Экономика 1 час назад

Нефть в Беларусь после США начала поставлять и Саудовская Аравия

Всего для Беларуси из Саудовской Аравии привезли 87 тысяч тонн нефти

Танкер с саудовской нефтью для Беларуси. Фото: obzor.lt Танкер с саудовской нефтью для Беларуси. Фото: obzor.lt
Танкер с саудовской нефтью для Беларуси. Фото: obzor.lt

Первые цистерны с нефтью из Саудовской Аравии общим объемом 3600 тонн прибудут на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 16 мая.

Об этом заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, сообщает "БелТа".

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По его словам, 60 цистерн привезут железной дорогой. Нефть компании Saudi Aramco доставили в литовский порт Клайпеды. Всего привезли 87 тысяч тонн.

По информации "Белнефтехима", дальнейшие поставки из Саудовской Аравии "черного золота" будут зависеть от ситуации на рынке.

Напомним, в 2020 году после того, как Беларусь не смогла договориться с Россией о поставках нефти, она начала покупать ее у Норвегии и Азербайджана.

15 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей "с удовольствием" подтвердил начало поставок нефти из США.

О поставках нефти из США в Беларусь Макей договорился с государственным секретарем Майком Помпео во время его визита 1 февраля.

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В марте США выразили готовность немедленно начать продажу нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам.

Ранее у Минска возникли недоразумения с Москвой касательно покупки российского "черного золота".

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно обвинял Россию в неравных торговых условиях для обеих стран. В частности, он говорил, что Минску нужны равные условия, а не дешевый газ.

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