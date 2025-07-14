Американские инвесторы установили контроль над зерновым терминалом в Одессе. Цена конфликта – $150 млн

Американские инвесторы возобновляют работу зернового терминала Olimpex в Одессе после длительной борьбы за контроль над активом на фоне войны и предполагаемого кредитного мошенничества. Ранее они выиграли международный арбитраж на 150 млн долларов и несколько решений судов Великобритании, но окончательное решение в Украине получили только после длительных судебных процессов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financal Times.

США помогают восстановить украинский экспорт зерна

Контроль над терминалом был возвращен после длительной юридической борьбы, связанной с вероятным мошенничеством с кредитами. Ситуация стала тестом способности Украины привлекать международные инвестиции в условиях полномасштабной войны.

Инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили право собственности на Olimpex после продолжавшихся несколько лет судебных процессов. Этот кейс наглядно показывает сложности, с которыми сталкиваются иностранные компании, пытаясь работать в украинских реалиях.

Терминалом теперь будет руководить Карл Стурен, заявивший, что это дело демонстрирует — обман инвесторов больше не работает.

Отмечается, что на четвертом году полномасштабной войны Украина продолжает сталкиваться с масштабными разрушениями инфраструктуры из-за российских атак. По оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления страны уже превышает 500 млрд долл., что в несколько раз больше ее текущего ВВП (примерно 200 млрд долл.).

На этом фоне правительство пытается активизировать привлечение частного капитала, поскольку объем официальной международной помощи остается нестабильным. Однако для восстановления доверия инвесторов Украина должна не только победить в войне, но доказать, что способна гарантировать правовую защиту бизнеса и эффективно бороться с коррупцией.

Что известно о деле о кредитном мошенничестве

Два американских фонда — Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners вернули контроль над зерновым терминалом Olimpex в Одессе после многолетней судебной борьбы, связанной с вероятным мошенничеством. Предыдущие владельцы, связанные с компанией GNT, не оплатили кредиты более чем на 95 млн долларов и якобы предоставили фиктивный залог — несуществующее зерно.

В мае арестован бизнесмен Владимир Науменко, а в июле Верховный суд Украины постановил передать терминал новым владельцам. Мощность объекта – около 5 млн тонн в год.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что власти координировали процесс, не вмешиваясь в суд. Инвесторы назвали дело доказательством того, что даже во время войны в Украине действует верховенство права.

Украинские власти параллельно расследуют другие случаи мошенничества с зерном и уклонение от налогов.

Напомним, в 2024 году было намолочено 71,4 млн тонн урожая зерновых и масличных культур. Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.