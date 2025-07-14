Американські інвестори встановили контроль над зерновим терміналом в Одесі. Ціна конфлікту - $150 млн

Американські інвестори відновлюють роботу зернового терміналу Olimpex в Одесі після тривалої боротьби за контроль над активом на тлі війни та ймовірного кредитного шахрайства. Раніше вони виграли міжнародний арбітраж на 150 млн доларів та кілька рішень судів Великої Британії, але остаточне рішення в Україні отримали лише після тривалих судових процесів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Financal Times.

США допомагають відновити український експорт зерна

Контроль над терміналом було повернуто після тривалої юридичної боротьби, пов’язаної з імовірним шахрайством із кредитами. Ситуація стала тестом на здатність України залучати міжнародні інвестиції в умовах повномасштабної війни.

Інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners здобули право власності на Olimpex після судових процесів, що тривали кілька років. Цей кейс наочно демонструє складнощі, з якими стикаються іноземні компанії, намагаючись працювати в українських реаліях.

Терміналом тепер керуватиме Карл Стурен, який заявив, що ця справа демонструє — обман інвесторів більше не працює.

Наголошується, що на четвертому році повномасштабної війни Україна продовжує стикатися з масштабними руйнуваннями інфраструктури через російські атаки. За оцінками Світового банку, вартість відновлення країни вже перевищує 500 млрд дол., що в кілька разів більше за її поточний ВВП (приблизно 200 млрд дол).

На цьому тлі уряд намагається активізувати залучення приватного капіталу, оскільки обсяги офіційної міжнародної допомоги залишаються нестабільними. Проте для відновлення довіри інвесторів Україна має не лише перемогти у війні, а й довести, що здатна гарантувати правовий захист бізнесу та ефективно боротися з корупцією.

Що відомо про справу про кредитне шахрайство

Два американські фонди — Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners — повернули контроль над зерновим терміналом Olimpex в Одесі після багаторічної судової боротьби, пов’язаної з імовірним шахрайством. Попередні власники, пов’язані з компанією GNT, не сплатили кредити на понад 95 млн доларів та нібито надали фіктивну заставу — неіснуюче зерно.

У травні був заарештований бізнесмен Володимир Науменко, а в липні Верховний суд України постановив передати термінал новим власникам. Потужність об’єкта — близько 5 млн тонн на рік.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що влада координувала процес, не втручаючись у суд. Інвестори назвали справу доказом того, що навіть під час війни в Україні діє верховенство права.

Українська влада паралельно розслідує інші випадки шахрайства з зерном та ухилення від податків.

Нагадаємо, у 2024 році було намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур. Україна експортувала аграрної продукції на суму $24,5 млрд (59% у загальному експорті). Більшим цей показник був лише у 2021 році — тоді він сягнув $27,7 млрд.