Кабмин утвердил госпрограмму термомодернизации зданий до 2030 года: что предусмотрено

Правительство 14 июля одобрило Государственную целевую экономическую программу поддержки термомодернизации зданий на период до 2030 года, предусматривающую поэтапное повышение энергоэффективности жилья, установку индивидуальных тепловых пунктов, комплексное утепление зданий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

"Цель программы – снизить энергопотребление в жилом фонде минимум на 30% благодаря термомодернизации зданий. Это позволит сократить выбросы парниковых газов, снизить расходы домохозяйств на коммунальные услуги и повысить энергетическую независимость Украины", — пояснили в ведомстве.

По разным оценкам, более 80% жилых зданий отсутствует должное утепление, а средний уровень потребления энергии в 2–3 раза выше, чем в странах ЕС.

Ключевыми задачами программы определены:

повышение энергоэффективности построек, особенно в многоквартирном секторе;

развитие механизмов финансовой поддержки собственников жилья, ОСМД и общин;

стимулирование производства материалов и технологий для утепления;

создание условий для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов, в том числе международных партнеров;

создание условий для развития профессиональной подготовки кадров в сфере энергоэффективности

"Утвержденная государственная программа станет дорожной картой, которая позволит масштабировать модернизацию зданий по всей стране и обеспечить украинцам комфортные условия проживания", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что 9 украинских общин получат ссуды от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проектов по термомодернизации общественных зданий. Общая стоимость утвержденных проектов составляет около 440 млн грн или около 10 млн евро.