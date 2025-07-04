Sense Bank компенсирует до 30% кредита ОСМД на утепление домов во Львове

Sense Bank и Львовский городской совет подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы "Теплый дом". ОСМД и ЖСК во Львове, которые берут кредиты на утепление и модернизацию многоквартирных домов, смогут получить до 30% от суммы кредита — до 1 миллиона гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Кредит на энергоэффективность с компенсацией

Sense Bank и Львовский городской совет объединили усилия по поддержке энергоэффективных проектов в жилом секторе. Согласно заключенному соглашению между банком и Департаментом жилищного хозяйства и инфраструктуры, местные ЖСК и ОСМД могут получить частичную компенсацию по кредитам, оформленным на модернизацию, утепление и реконструкцию многоквартирных домов в рамках программы "Теплый дом".

Компенсация составит до 30% суммы кредита, но не будет превышать 1 миллиона гривен по одному договору.

Условия партнерства также позволяют сочетать эту инициативу с другими программами поддержки, в частности, государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" и программой "Энергодом" от Фонда энергоэффективности.

Андрей Соколов, член правления Sense Bank, подчеркнул, что подписание генерального договора с Департаментом жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета является важным шагом по улучшению условий проживания львовян и повышению энергоэффективности жилищного фонда города.

"С подписанием этого договора мы открываем новые возможности для львовян, стремящихся сделать свои дома более теплыми, повысить комфорт, улучшить условия проживания и уменьшить энергопотребление", — подчеркнул он.

Напомним, Киев продолжает внедрять энергоэффективность в жилищном фонде через ежегодный городской конкурс проектов по программе финансирования "70/30". В 2025 году столица направит на софинансирование модернизации жилья более 320 млн. грн.