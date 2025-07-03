Программа "70/30": в этом году Киев инвестирует в энергоэффективные проекты 320 млн гривен

Киев продолжает внедрять энергоэффективность в жилищном фонде через ежегодный городской конкурс проектов по программе финансирования "70/30". В 2025 году столица направит на софинансирование модернизации жилья более 320 млн грн, что позволит еще большему количеству ОСМД и ЖСК внедрить современные решения по техническому переоснащению домов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

"Программа "70/30" процентов – это реальный инструмент, который позволяет киевлянам не только модернизировать свои дома, уменьшать расходы на коммунальные услуги, но и создать комфортные и безопасные условия проживания в жилищах. В поддержку реализации энергоэффективных проектов в жилых домах город выделил на этот год 320 млн грн", — сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

По его словам, с начала внедрения военного положения – это самая большая сумма, которую столичная власть направит на проекты по энергоэффективности жилья. Эти средства необходимы домовым общинам и пойдут на самые необходимые работы, которые будут способствовать повышению уровня энергостойкости Киева в целом.

Как действует программа?

Механизм программы предполагает, что домовое общество готовит проектное предложение, которое может включать несколько видов энергоэффективных работ. Речь идет об утеплении фасадов, теплоизоляции крыш и подвальных перекрытий, модернизации домовых инженерных сетей, техническом переоснащении домового электрического оборудования. Победителям конкурса город финансирует 70% стоимости работ и оборудования, в то время как жители инвестируют только 30%.

"По состоянию на сегодняшний день в программе уже приняли участие более 900 домов ОСМД, где выполнены тысячи энергоэффективных проектов. Совладельцы домов проинвестировали в собственную энергостойкость уже более 500 млн грн", — добавил Науменко.

Напомним, по состоянию на март в городе насчитывалось около 600 энергостойких жилых домов, успешно функционирующих даже во время отключений электроэнергии.