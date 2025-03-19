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Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания

энергонезависимость, Киев, источники питания.
В городе уже насчитывается около 600 энергостойких жилых домов. / КГГА

Киев компенсировал горожанам около 90 млн грн за приобретение независимых источников питания.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в 2024 году киевские домовые общины приобрели почти 2,5 тысяч единиц независимых источников питания, среди которых генераторы, батареи, инверторы и солнечные электростанции.

На сегодняшний день в городе уже насчитывается около 600 энергостойких жилых домов, которые успешно функционируют даже при отключениях электроэнергии.

О программе компенсации

В течение 2023-2024 годов по программе компенсации было приобретено 3116 единиц независимых источников питания.

Общая сумма компенсации за два года составила около 90 млн грн. Жителей домов, где есть критическая потребность в таких источниках питания, как солнечные электростанции, генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, призывают не тянуть и воспользоваться этой возможностью.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев привел пример ОСМД "Соседи. Чорновола, 20", оснащенное солнечной электростанцией, обеспечивающей жилищный комплекс необходимой энергией в условиях отключений.

В ОСМД функционирует солнечная электростанция (СЭС), состоящая из солнечных панелей мощностью 28,8 кВт, инвертора – 36 кВт и аккумулятора – 76,8 кВт/ч.

В 2025 году ОСМД планирует провести реконструкцию индивидуального теплового пункта в рамках городской программы софинансирования "70/30%".

Фото 2 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 3 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 4 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 5 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 6 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 7 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 8 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания
Фото 9 — Киевляне получили почти 90 млн грн компенсации за покупку независимых источников питания

О финансировании восстановления энергетики

Ранее Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.

Автор:
Ольга Опенько