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Киево-Могилянская академия внедряет проект энергонезависимости для 75% корпусов: что известно
Киево-Могилянская академия стартовала с реализацией проекта энергонезависимости, что позволит большинству корпусов (75%) иметь автономное электроснабжение.
Об этом сообщает журналистка-аналитик Дарья Орлова.
Отмечается, что инициативу Киево-Могилянской академии первыми поддержали Группа Нафтогаз, ведущая нефтегазовая компания ПАО "Укрнафта" и Киево-Могилянская бизнес-школа.
Сейчас к проекту присоединяются и другие партнеры, с которыми сейчас ведутся переговоры.
Что запланировано
В целом до конца весны 2025 года планируется обеспечить энергонезависимость 75% корпусов академии, отмечает Орлова.
В рамках проекта предусмотрена установка альтернативных источников электроэнергии:
- гибридной солнечной электростанции с солнечными панелями;
- аккумуляторные батареи;
- генераторы резервного питания.
Во время реализации первого этапа запланировано заживить второй студенческий городок.
Это позволит полностью обеспечить электропитанием в условиях длительного блекаута четыре корпуса и культурно-художественный центр университета.
О финансировании восстановления энергетики
Ранее Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.
Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как гражданам, так и бизнесу.
Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.
По условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.