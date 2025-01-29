Києво-Могилянська академія впроваджує проєкт енергонезалежності для 75% корпусів: що відомо

Києво-Могилянська академія стартувала з реалізацією проєкту енергонезалежності, що дозволить більшості корпусів (75%) мати автономне електропостачання.

Про це повідомляє журналістка-аналітик Дар‘я Орлова.

Зазначається, що ініціативу Києво-Могилянської академії першими підтримали Група Нафтогаз, провідна нафтогазова компанія ПАТ "Укрнафта" та Києво-Могилянська Бізнес-Школа.

Зараз до проєкту приєднуються й інші партнери, з якими наразі ведуться переговори.

Що заплановано

Загалом до кінця весни 2025 року планується забезпечити енергонезалежність 75% корпусів академії, наголошує Орлова

У межах проєкту передбачено встановлення альтернативних джерел електроенергії:

гібридної сонячної електростанції з сонячними панелями;

акумуляторні батареї;

генератори резервного живлення.

Під час реалізації першого етапу заплановано заживити друге студентське містечко.

Це дозволить повністю забезпечити електроживленням в умовах тривалого блекауту чотири корпуси та Культурно-мистецький центр університету.

Про фінансуання відбудови енергетики

Раніше Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", керівництво ОСББ чи ЖБК повинно подати заявку до одного з банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва, і надати пакет документів, визначених банком.

За умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ", ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.



