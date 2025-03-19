Кияни отримали майже 90 млн грн компенсації за покупку незалежних джерел живлення

Київ компенсував містянам біля 90 млн грн за придбання незалежних джерел живлення.

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Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у 2024 році київські будинкові громади придбали майже 2,5 тисячі одиниць незалежних джерел живлення, серед яких генератори, батареї, інвертори та сонячні електростанції.

На сьогодні в місті вже налічується близько 600 енергостійких житлових будинків, які успішно функціонують навіть під час відключень електроенергії.

Про програму компенсації

Протягом 2023-2024 років за програмою компенсації було придбано 3 116 одиниць незалежних джерел живлення.

Загальна сума компенсації за два роки склала майже 90 млн грн. Мешканців будинків, де є критична потреба в таких джерелах живлення, як сонячні електростанції, генератори, акумулятори та інше обладнання, закликають не зволікати і скористатися цією можливістю.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв навів приклад ОСББ "Сусіди. Чорновола, 20", яке оснащене сонячною електростанцією, що забезпечує житловий комплекс необхідною енергією в умовах відключень.

В ОСББ функціонує сонячна електростанція (СЕС), що складається із сонячних панелей з потужністю 28,8 кВт, інвертора – 36 кВт та акумулятора – 76,8 кВт/год.

У 2025 році ОСББ планує провести реконструкцію індивідуального теплового пункту в межах міської програми співфінансування "70/30%".

Про фінансуання відбудови енергетики

Раніше Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.