Програма "70/30": цьогоріч Київ інвестує в енергоефективні проєкти 320 млн гривень

Київ продовжує впроваджувати енергоефективність у житловому фонді через щорічний міський конкурс проєктів за програмою фінансування "70/30". У 2025 році столиця спрямує на співфінансування модернізації житла понад 320 млн грн, що дасть змогу ще більшій кількості ОСББ та ЖБК здійснити технічне переоснащення будинків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Київської міської ради.

Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

"Програма "70/30" відсотків – це реальний інструмент, який дозволяє киянам не тільки модернізувати свої будинки, зменшувати витрати на комунальні послуги, а й створити комфортні та безпечні умови проживання в оселях. На підтримку реалізації енергоефективних проєктів у житлових будинках місто виділило на цей рік 320 млн грн", — повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

За його словами, із початку впровадження воєнного стану – це найбільша сума, яку стлична влада спрямує на проєкти з енергоефективности житла. Ці кошти необхідні будинковим громадам, і підуть на найнеобхідніші роботи, що сприятимуть підвищенню рівня енергостійкості Києва загалом.

Як діє програма?

Механізм програми передбачає, що будинкова громада готує проєктну пропозицію, яка може включати кілька видів енергоефективних робіт. Йдеться про утеплення фасадів, теплоізоляцію дахів та підвальних перекриттів, модернізацію будинкових інженерних мереж, технічне переоснащення будинкового електричного обладнання. Переможцям конкурсу місто фінансує 70% вартості робіт та обладнання, тоді як мешканці інвестують лише 30%.

"Станом на сьогодні у програмі вже взяли участь понад 900 будинків ОСББ, де виконано тисячі енергоефективних проєктів. Співвласники будинків проінвестували у власну енергостійкість вже понад 500 млн грн", – додав Науменко.

Нагадаємо, станом на березень в місті налічувалося близько 600 енергостійких житлових будинків, які успішно функціонують навіть під час відключень електроенергії.